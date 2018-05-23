Полиция безопасности применила к Линдерману пять мер пресечения (21)
Полиция безопасности применила к общественному и политическому активисту Владимиру Линдерману пять различных мер пресечения. Среди них - запрет на выезд из страны и обязанность в ночное время находиться по месту своего жительства, об этом сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Линдерману запрещено также встречаться с конкретными лицами, он обязан раз в неделю отмечаться в полиции и не имеет права менять место жительства.
Стоит отметить, что сегодня же с Линдермана был снят запрет на выезд из страны, наложенный в связи с "делом Адажи" [проникновение российских нацболов на военную базу в Адажи], по которому он был оправдан. Таким образом, один запрет на выезд сменил второй.
Напомним, что Полиция безопасности подозревает Линдермана в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти. Ему также инкриминируется деятельность, направленная против латвийской независимости и территориальной целостности. Рижский окружной суд 21 мая решил освободить Владимира Линдермана из-под стражи.
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И вот с таким "букетом" Рижский окружной суд 21 мая решил освободить Владимира Линдермана
из-под стражи. ))))
Так, может, суд с Линдерманом в ужасном сговоре?)))
Или наоборот, - на наше счастье, хоть суд ещё пока в Латвии в своём уме?