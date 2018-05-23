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Решение МОН о языковых ограничениях в частных вузах неожиданное, непродуманное, по нему не было проведено никаких дискуссий. Об этом в эфире радио Baltkom сказал руководитель Латвийской ассоциации частных вузов, ректор и председатель правления высшей школы бизнеса Turība, а также член Совета по высшему образованию Алдис Бауманис.

Он отметил, что любое непродуманное решение тормозит развитие системы высшего образования.

"Надо уточнить, что этот закон готовят к третьему чтению. Обычно такие поправки готовят сразу. Тогда организуют концептуальные дискуссии, а не к третьему чтению, когда рассматриваются только редакционные вопросы. Здесь такого не было, никаких дискуссий не было, никаких серьезных подсчетов, каково будет влияние этих поправок не только на систему высшего образования, но и на на бюджет. Ведь исследования показывают, что иностранные студенты вносят очень существенную долю ресурсов в развитие экономики Латвии. Но никаких подсчетов сделано не было", - сказал Бауманис.

Столь срочное и серьезное решение по поправкам к закону об образовании наводит на мысль, что запрет на русский язык является отвлекающим маневром для того, чтобы "протащить" отклоненные ранее Сеймом поправки об аккредитации вузов.

"В минувший четверг Сейм отклонил предложение МОН о возвращении к старой системе аккредитации вузов. Теперь МОН к третьему чтению пытается засунуть и те предложения. Может быть и такое, что МОН, чтобы "протащить" старую систему аккредитации ставит "дымовую завесу" с запретом на преподавание на русском. И пока все будут дискутировать по поводу русского языка, ведомство Шадурскиса продвинет этот уже отклоненный вопрос об аккредитации вузов", - считает Бауманис.

При этом, по словам ректора, все делается в предвыборный период, когда сложно принимать такие решение, там видны интересы партии, кто и где затем найдет свое место после выборов.

Как сообщалось, МОН предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке.

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