На радио Baltkom - программа "По дороге c WESS Moto
24 мая после 16.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очеред ной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".
Купить машину и защитить
Автолюбители со стажем вам наверняка подтвердят, что важно не только правильно выбрать машину (соотношение: цена — качество), но еще и ее максимально защитить. Речь, конечно же, идет о страховке.
О том, как правильно выбирать варианты страхования машины, пойдет разговор в очередном выпуске программы "По дороге с WESS Motors". Также будут обсуждаться особенности проведения ремонтных работ при наступлении страхового случая.
В студии Baltkom — руководитель отдела финансового сервиса WESS Оксана Степичева и руководитель отдела кузовных работ WESS Motors Александр Надеев.
Ждем вашего активного участия!
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Не пропустите!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: toyota.wess.lv