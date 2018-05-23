На радио Baltkom - программа "По дороге c WESS Motors"
24 мая, после 16.00 в эфир радио Baltkom выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".
Купить машину и защитить
Автолюбители со стажем вам наверняка подтвердят, что важно не только правильно выбрать машину (соотношение: цена — качество), но еще и ее максимально защитить. Речь, конечно же, идет о страховке.
О том, как правильно выбирать варианты страхования машины, пойдет разговор в очередном выпуске программы "По дороге с WESS Motors". Также будут обсуждаться особенности проведения ремонтных работ при наступлении страхового случая.
В студии радио Baltkom — руководитель отдела финансового сервиса компании WESS Motors Оксана Степичева и руководитель отдела кузовных работ компании WESS Motors Александр Надеев.
Ждем вашего активного участия!
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Не пропустите!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: toyota.wess.lv