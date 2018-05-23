Эксклюзив |

24 мая, после 16.00 в эфир радио Baltkom выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".

Купить машину и защитить

Автолюбители со стажем вам наверняка подтвердят, что важно не только правильно выбрать машину (соотношение: цена — качество), но еще и ее максимально защитить. Речь, конечно же, идет о страховке.

О том, как правильно выбирать варианты страхования машины, пойдет разговор в очередном выпуске программы "По дороге с WESS Motors". Также будут обсуждаться особенности проведения ремонтных работ при наступлении страхового случая.

В студии радио Baltkom — руководитель отдела финансового сервиса компании WESS Motors Оксана Степичева и руководитель отдела кузовных работ компании WESS Motors Александр Надеев.

Ждем вашего активного участия!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Не пропустите!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: toyota.wess.lv