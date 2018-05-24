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Дело Полиции безопасности (ПБ) о раскрытии в Латвии группы террористов и шпионов полностью провалилось, заявила в интервью радио Baltkom адвокат общественного и политического активиста Владимира Линдермана Елена Квятковская. Таким образом защитник прокомментировала решение суда по делу о "нападении на военную базу в Адажи", оправдавшего всех обвиняемых.

По словам Квятковской, решение суда безусловно обрадовало защиту и доказало несостоятельность утверждений Полиции безопасности, которая рапортовала о "раскрытии группировки террористов и шпионов", действовавших на территории Латвии.

"Полиция безопасности с самого начала утверждала, что и в действиях самих российских граждан, проникших на территорию Адажской военной базы, не было состава преступления, в том числе не было хулиганства. Тем более не было ни малейших доказательств того, что им каким-то образом пособничал в этом Владимир Линдерман", сказала адвокат.

По словам Квятковской, очень важно вспомнить с каких громких заявлений Полиции безопасности начиналось это дело.

"ПБ с самого начала заявила, что раскрыла группу террористов и шпионов и четыре месяца продержала российских граждан в заключении по этому делу. И вот теперь это дело на уровне аппеляционной инстанции действительно полностью развалилось", - сказала Елена Квятковская.

По словам адвоката, вполне возможно, что прокурор решит обжаловать оправдательный приговор, но обжалование в аппеляционном порядке - довольно сложная процедура и прокурор навряд ли решится на данный процесс.

Как сообщалось, Рижский окружной суд в среду, 23 мая оправдал обоих российских граждан и активиста Владимира Линдермана, обвиненных в проникновении на Адажскую базу Национальных вооруженных сил (НВС) летом 2015 года. Полный текст приговора будет доступен 7 июня, после чего приговор в течение 10 дней можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде. Прокурор Зане Паваре сообщила, что решит, обжаловать ли приговор суда, после ознакомления с его полным текстом.

Инцидент на Адажской базе произошел летом 2015 года. Полиция безопасности в ходе расследования выяснила, что граждане России, проведя предварительную подготовку, в июне 2015 года незаконно проникли на военный объект, а Линдерман помогал им в планировании и совершении преступного деяния.

Попко и Куркин вначале подозревались в шпионаже и попытка терроризма, совершенном в группе по предварительному сговору, но позднее их действия были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц.