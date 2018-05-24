Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка РФ Алла Сурикова. Мы знаем ее по многочисленным режиссерским работам в кино - "Суета сует", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов","Дети понедельника", "Хочу в тюрьму" и многие другие.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/sakhalinfilmfestival, Алла Сурикова