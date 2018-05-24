Бизнесмен: латвийские дети лучше схватывают английский, чем родной язык (3)
Эксклюзив | 24 мая 2018 года, 19:37
Латвийские подростки с успехом при помощи интернета осваивают английский язык, причем, это у них получается даже лучше, чем освоение своего родного языка - латышского, в этом убедился создатель модульной системы презентаций Nime.ga Кристап Петерсонс.
"Сегодня на медийных тренингах на 100% убедился, что подростки, смотря YouTube, выучили английский язык даже лучше, чем свой родной язык. Удар по мозгам был довольно сильный", - написал предприниматель.
Одна из пользовательниц соцсети внесла небольшую правку, что английский осваивают лучше не только подростки, но и первоклассники.
Скрин с YouTube
Господин просто констатировал факт,но в каждом действии должен быть какой то смысл,а так как устами младенца глаголет истина,то дети уже подсознательно понимают,что латышский язык-это язык вымирающей нации.И облатышевание русскоязычных не спасет,,отцов латышской дерьмократии,,
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не надо быть провидцем , что бы догадаться для чего им нужен англ.язык , как можно раньше слинять с распроданной загнивающей Родины на чужбину в поисках лучшей жизни для самих себя , а возможно и своих родителей подсказавших им эту идею
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Neredzu nekàdas vainas - anglu valoda mums palìdzēs sarunàties ar mùsu sabiedroto ASV un labàk saprast vinu rekomendàcijas.
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