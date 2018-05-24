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Латвийские подростки с успехом при помощи интернета осваивают английский язык, причем, это у них получается даже лучше, чем освоение своего родного языка - латышского, в этом убедился создатель модульной системы презентаций Nime.ga Кристап Петерсонс.

"Сегодня на медийных тренингах на 100% убедился, что подростки, смотря YouTube, выучили английский язык даже лучше, чем свой родной язык. Удар по мозгам был довольно сильный", - написал предприниматель.

Одна из пользовательниц соцсети внесла небольшую правку, что английский осваивают лучше не только подростки, но и первоклассники.

Скрин с YouTube