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Вскрывать архивы КГБ и предавать содержащуюся в них информацию огласке не следует, так как многие фигуранты секретных документов уже умерли и не смогут постоять за себя. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления партии "Для развития Латвии!", политический эксперт Эдгар Яунупс.

На вопрос, нужно ли в Латвии публиковать содержимое "мешков ЧК", он ответил отрицательно.

"Мое личное мнение — наверное, нет. Если обнародовать эту информацию сейчас, многие люди просто не смогут постоять за себя. Они уже умерли, а там будет какая-то информация. Что такой-то был доносчиком, например. Ситуация такова, что многие люди не знали о том, что они внесены в картотеку. Две недели назад известный латвийский режиссер Дзинтра Гека сказала, что слышала, что якобы есть карточка на ее имя, хотя она никогда никакие действия не производила. А если другой человек, скажем, персона "икс" умер два года назад — как он постоит за себя? Я думаю, лучше принять закон и лет на 70 эти мешки закрыть в архивах", - сказал Яунупс.

Дискуссия о содержимом архивов КГБ в Латвии, а также о том, публиковать ли сведения о сотрудничавших со спецслужбой жителях страны, длится уже давно. До конца мая латвийская научно-исследовательская комиссия историков, занимающаяся изучением так называемых мешков КГБ, должна представить свой годовой отчет.