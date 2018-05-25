Эксклюзив |

Официальный предвыборный период еще не начался, но политические силы уже вовсю популяризируют свои идеи, в том числе через соцсети, а также через СМИ. Есть партии, которые выпускают собственные газеты. Их каждое утро находят в своих почтовых ящиках жители латвийских городов.

Безусловно, некоторые люди читают партийные газеты, некоторые тут же выбрасывают их в мусорник. А бывший политик, ныне предпринимательница советует выпускать эти газеты на такой бумаге, которую можно будет использовать как вторсырье и в дальнейшем применить в домашнем хозяйстве.

"Дорогие партии! Началось время газетного спама! Прошу печатейте их их мягкой бумаги! Буду голосовать за ту партию, газеты которых больше всего подойдут для розжига костра и натирание окон!" - с иронией написала бывший политик.

Один из пользователей добавил, что газетками хорошо натирать столы для игры в новус.

Dārgās partijas! Avīžspamu laiks ir klāt. Lūdzu drukājiet tās uz mīksta papīra! Balsošu par to partiju, kuras avīze vislabāk derēs iekuram un logu spodrināšanai — Linda Mūrniece (@murniecelinda) 24 мая 2018 г.

Один из комментаторов на это возразил, мол в Латвии проживает много пенсионеров, которые не имеют компьютеров, им политические газеты придутся в самый раз. А кто-то отметил, что из пенсионеров, большую часть составляют русскоязычные, которые на латышском не читают. Половина из них эти газетки сразу будут использовать для кошачьих туалетов.

Напомним, выборы в 13-й Сейм Латвии состоятся 6 октября 2018 года. Предвыборная агитация начинается за 120 дней до дня выборов. За 30 дней до даты голосования вступает в силу запрет на использование телевидения для предвыборной агитации. За день до выборов и в день выборов запрещена предвыборная агитация с использованием любых средст