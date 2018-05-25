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Латвия из демократического государства постепенно превращается в страну с авторитарным режимом. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал латышский журналист, блогер Юрис Кажа.

По его словам, о движении Латвии к авторитарному режиму свидетельствуют последние события - аресты общественных деятелей Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, попытки запретить вещание российских телеканалов, а также публичное притеснение некоторыми политическими силами представителей секс-меньшинств.

"Уже два неприятных русских активиста арестованы, часть народа вопит о цензуре всего российского, националы хотят выгнать Балтийский прайд из Риги. Не является ли это последовательным движением к авторитаризму? А что тогда будет с "безнравственными" книгами, спектаклями, содержанием образования?", - недоумевает Кажа.

Jau divi nepatīkami krievu aktīvisti ir arestēti, daļa tautas auro pēc visa krieviskā cenzūras, Nacionāļi vēlas padzīt Baltijas praidu no Rīgas centra - vai nav kopsakarīga virzība uz autoritārismu? Kas būs ar “netikumiskām” grāmatām, izrādēm, mācību saturu?? — juriskazha (@juriskazha) 24 мая 2018 г.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее в комиссии Сейма по нацбезопасности был подготовлен законопроект, предусматривающий, что в основных пакетах телеканалов не должно быть более 10% каналов, не вещающих на одном из языков ЕС.

Данный законопроект позже рассмотрели члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Депутаты прислушались к специалистам, которые отмечали, что закрытие российских телеканалов в основных пакетах провайдеров не принесет должного результата - значительного снижения пропаганды. Поэтому, в среду, 23 мая депутаты вычеркнули данное предложение из законопроекта.

Фото: flickr.com