Журналист: не скатывается ли Латвия к авторитаризму?! (8)

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Эксклюзив | 25 мая 2018 года, 08:30

Латвия из демократического государства постепенно превращается в страну с авторитарным режимом. Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter высказал латышский журналист, блогер Юрис Кажа.

По его словам, о движении Латвии к авторитарному режиму свидетельствуют последние события - аресты общественных деятелей Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, попытки запретить вещание российских телеканалов, а также публичное притеснение некоторыми политическими силами представителей секс-меньшинств.

"Уже два неприятных русских активиста арестованы, часть народа вопит о цензуре всего российского, националы хотят выгнать Балтийский прайд из Риги. Не является ли это последовательным движением к авторитаризму? А что тогда будет с "безнравственными" книгами, спектаклями, содержанием образования?", - недоумевает Кажа.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее в комиссии Сейма по нацбезопасности был подготовлен законопроект, предусматривающий, что в основных пакетах телеканалов не должно быть более 10% каналов, не вещающих на одном из языков ЕС.

Данный законопроект позже рассмотрели члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Депутаты прислушались к специалистам, которые отмечали, что закрытие российских телеканалов в основных пакетах провайдеров не принесет должного результата - значительного снижения пропаганды. Поэтому, в среду, 23 мая депутаты вычеркнули данное предложение из законопроекта.

Фото: flickr.com

Комментарии 8
Владлен42 минуты назад
Правильно МИКС, почаще публикуйте подобные мнения и высказывания. Как оказывается не все титульные плбеи зомбированы национальными идеями, оказывается часть коренного населения совершенно другого мнения! Маргиналы из ТБ ЛННК и Единства устроили предвыборные соревнования в своей злобе, а на самом деле только преследуют корыстные цели и собственное обогащение.
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Патриот 46 минут назад
Проснись дед! Латвия уже давно стала тоталитарной бандитской страной. Правительство и все чинуши воры в законе а КНАБ вместе с СБ банда которая по их приказу нагоняет ужас неугодным.
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Ответ37 минут назад
Она уже давно тоталитарная и нацистская.
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