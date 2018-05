Эксклюзив |

Правящие политики своими попытками прикрыть вещание российских ТВ повторяют практику советских времен, когда глушили трансляции "Голос Америки" и "Радио Свободы"", об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Все время кричат, что то один канал надо закрыть, то другой. Пропаганду надо перекрыть. Я помню советское время. Тогда спецслужбы глушили радио "Голос Америки" из Вашингтона и "Радио Свобода" из Британии. Теперь Запад испугался каких-то российских телеканалов и, как когда-то СССР, борются против русских. Кого они боятся? Ну, так вы докажите, что у вас правда. Ведь в свободе - демократия. Теперь они просто поменялись местами. Ужас!", - сказал Лембергс.

Неужели можно кого-то переубедить, что-то закрывая, недоумевает политик.

"Я сам слушал "Голос Америки" из Вашингтона и "Свободную Европу" слушал. Ну были помехи, иногда было хорошо слышно, иногда нет. Если каналы закроют, то их захочется еще больше слушать ", - подчеркнул Лембергс.

Slima suņa murgi! Tā es raksturotu visu to ņemšanos ap kaut kādu TV kanālu slēgšanu. Vai tiešām kāds ir iedomājies, ka aizliegums digitālo tehnoloģiju laikmetā spēs pārliecināt par pareizo ideoloģiju? No kā mēs esam nobijušies? No savas neprasmes? https://t.co/EtSRdzAg3a