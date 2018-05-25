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Пока работодатели в Латвии все чаще жалуются на нехватку рабочих, в связи с чем возникла острая необходимость в ввозе гастарбайтеров из-за рубежа, местные жители недоумевают от размеров зарплат, предлагаемых потенциальным работникам. В частности девушка по имени Рената возмущается предлагаемой зарплатой социальным работникам, работающих с психически больными детьми.

"6 лет учится, 5 лет проработать в профессии, чтобы после этого за полставки получать 255-320 евро до уплаты налогов, работая с детьми-инвалидами с тяжелыми нарушениями душевного развития. Любая миссия имеет свои границы", - пожаловалась девушка по имени Рената, опубликовав в соцсети Twitter анкету с портала Latvija.lv.

При этом, по ее словам, есть профессионалы, которые, желая помочь больным детям, могли бы выполнять "миссию спасители". Но как им прожить на 510 евро до уплаты налогов, спустя 11 лет специализации по своей профессии.

6 gadus studēt, 5 gadus strādāt profesijā, lai pēc tam par pusslodzes darbu saņemtu 255-320 EUR bruto, strādājot ar bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Jebkurai misijas apziņai ir savas robežas. :( #veselībasaprūpe pic.twitter.com/lxYWrHyP6r — Renāte (@Rrrnate) May 23, 2018

"Что-то в этом государстве не в порядке, если администраторы неплатежеспособности как государственные должностные лица официально зарабатывают миллионы, а социальным работникам государство даже не может предложить для проживания необходимый минимум. И от кого в целом больше толку для общества?, - вопрошает менеджер по маркетингу Дидзис Рутитис.

"Ни что-то не в порядке, а абсолютно все. Надо менять политическую и экономическую систему!", - пишут люди.

"Простите, при капитализме все подчинено прибыли, а не моральному компасу нормального человека. И как не стыдно жаловаться! Все в прекрасном порядке, администраторы неплатежеспособности ведь инвестируют в новые рабочие места!", - пишет еще один пользователь.

Kaut kas šajā valstī nav kārtībā, ja maksātnespējas administratori kā valsts amatpersonas oficiāli pelna miljonus, kamēr valsts saviem sociālajiem darbiniekiem nepiedāvā pat izdzīvošanai nepieciešamo minimumu. Un no kuriem lielāks labums sabiedrībai kopumā? https://t.co/4Tvu9QDeEn — Didzis Rūtītis (@didzisdadzis) May 23, 2018

Стоит отметить, что в Латвии действует 15 видов налогов и 113 видов госпошлин, которые платят жители. В результате общее налоговое бремя на среднюю зарплату составляет около 70%, а на минималку — уже 80%. Это означает, что абсолютное большинство работников, которые получают минимальную или среднюю зарплату, большую часть своих доходов отдают в виде различных налогов.

В то же время для получателей больших зарплат налоговое бремя в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. К тому же высокопоставленных должностных лиц ожидает щедрая прибавка к жалованью. Ведь она привязана к величине среднестатистической по стране.

Фото: flickr.com