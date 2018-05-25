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Видземская больница не может подтвердить или опровергнуть случай о неуважительном отношении, когда, по словам пациента, он прождал врача в приемной пять часов, однако медик ему так и не помог, вдобавок еще и накричал. Об этом в письменном комментарии для радио Baltkom сообщила директор по лечебной работе Видземской больницы Инга Озолиня.

По ее словам, медучреждение принимает людей не в порядке очереди, а по состоянию здоровья, поэтому пациенту и пришлось ждать приема врача довольно долго. Также больница указывает, что на конкретного врача больница никогда не получала жалоб. Медучреждение предполагает, что, возможно, тон самого пациента не был вежливым, учитывая, что ему пришлось провести в приемном отделении достаточно долгое время.

"Мы не можем подтвердить, произошел или не произошел подобный случай в больнице, поскольку пациент не указал свое имя или фамилию. В связи с этим, у больницы нет возможности посмотреть медицинские документы пациента и сделанные там записи, а также результаты обследований и рекомендации к лечению", - отметила Озолиня.

Комментируя долгое время ожидание пациентом врача, представитель больницы указала, что людей в медучреждении обслуживают не в порядке очереди, а в зависимости от состояния здоровья.

"Пациентов в больнице обслуживают не в порядке очереди, а в соответствии с состоянием здоровья, то есть по так называемым приоритетам. Так, пациенты с приоритетом №4 не нуждаются в неотложной помощи, и время ожидания может составить несколько часов, поскольку, возможно, в это время необходимо принять пациента, которому необходима операция или же число пациентов довольно большое. Поскольку, как следует из жалобы, пациенту после осмотра было рекомендовано отправиться домой, это не был случай, когда было необходимо оказать неотложную помощь", - указывают в больнице.

Говоря об отношении врача, Озолиня отметила, что комментарий по этому поводу медучреждение сможет предоставить не раньше следующей недели, поскольку врач работает посменно. Однако больница отмечает, что врач, на которого жаловался пациент, имеет очень большой опыт работы и ответственно относится к своим обязанностям.

"Доктор Б. – врач с большим опытом работы, и пациентов он обычно обследует тщательно и подходит к этому с большой ответственностью. Трудно сказать, как проходил его разговор с пациентом, поскольку никого рядом не было. Возможно, и тон самого пациента не был вежливым, учитывая, что ему пришлось провести в приемном отделении достаточно долгое время.

Однако, если врач пришел к выводу, что состояние здоровья пациента позволяет ему ехать домой, то срочное хирургическое вмешательство в тот момент не было необходимо. И врач мог говорить с пациентом в простой разговорной форме, сказав: "поезжай домой, поспи, пройдет"", - подчеркнули в больнице.

Также представитель больницы отметила, что на данного врача пациенты никогда не жаловались.

"На коммуникацию доктора с пациентами и на отношения к ним до сих пор больница жалобы не получала. Конечно, даже, несмотря на то, что жалоба анонимная, мы проведем переговоры с врачом об общении и отношения к пациентам, чтобы отношение между врачами и пациентами было взаимовежливым", - указала Озолиня.

Напомним, на портале sudzibas.lv появилась жалоба, в которой один из посетителей Видземской больницы рассказал, что врач при общении с ним вел себя неуважительно. По словам пациента, он прождал врача в приемной пять часов, однако медик ему так и не помог.

"Ходил к семейному врачу – пожаловался на то, что у меня опух живот прямо около пупка. Семейный врач отправил меня к хирургу. Я приехал к нему и просидел в зале ожидания пять часов, после чего ко мне подошел доктор Б. Ужас, что за отношение! Выслушав мою историю, он ответил: "Да, первый раз слышу о таком. Поезжай домой и поспи, пройдет". Что, серьезно? Получается примерно так: выпей лекарство и надейся, что не умрешь?", - написал пациент.

Фото: vidzemesslimnica.lv