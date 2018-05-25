Учимся защищать Латвию! НВС предупреждает о военной технике на дорогах (12)
С началом интенсивной фазы военных учений не только в Латвии, но и в других странах Балтии, Национальные вооруженные силы (НВС) напоминают, что по латвийским дорогам регулярно передвигается как латвийская военная техника, так и тяжелое вооружение союзников.
Sākoties intensīvam militāro vingrinājumu un mācību posmam ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka pa Latvijas autoceļiem regulāri pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika. pic.twitter.com/AbggZsQfMc— NBS (@Latvijas_armija) 25 мая 2018 г.
НВС публикует памятку, как вести себя вблизи мест проведения учений
Мы проводим тренировки и за пределами полигонов, чтобы быть способными защитить Латвию
В учениях принимают участие как латвийские военнослужащие, так и союзники. Просьба не мешать их передвижению
В учениях используется только учебное вооружение, имитирующее взрывы, поэтому они могут производить шумы, но не представляют угрозы для здоровья населения.
В случае обнаружения в местах учений неизвестных предметов, их запрещено трогать или перемещать