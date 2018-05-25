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С началом интенсивной фазы военных учений не только в Латвии, но и в других странах Балтии, Национальные вооруженные силы (НВС) напоминают, что по латвийским дорогам регулярно передвигается как латвийская военная техника, так и тяжелое вооружение союзников.

Sākoties intensīvam militāro vingrinājumu un mācību posmam ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka pa Latvijas autoceļiem regulāri pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika. pic.twitter.com/AbggZsQfMc — NBS (@Latvijas_armija) 25 мая 2018 г.

НВС публикует памятку, как вести себя вблизи мест проведения учений