Учимся защищать Латвию! НВС предупреждает о военной технике на дорогах (12)

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Эксклюзив | 25 мая 2018 года, 18:17

С началом интенсивной фазы военных учений не только в Латвии, но и в других странах Балтии, Национальные вооруженные силы (НВС) напоминают, что по латвийским дорогам регулярно передвигается как латвийская военная техника, так и тяжелое вооружение союзников.

НВС публикует памятку, как вести себя вблизи мест проведения учений

  • Мы проводим тренировки и за пределами полигонов, чтобы быть способными защитить Латвию

  • В учениях принимают участие как латвийские военнослужащие, так и союзники. Просьба не мешать их передвижению

  • В учениях используется только учебное вооружение, имитирующее взрывы, поэтому они могут производить шумы, но не представляют угрозы для здоровья населения.

  • В случае обнаружения в местах учений неизвестных предметов, их запрещено трогать или перемещать

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Комментарии 12
Патриот 2 часа назад
Латвию пусть защищают латыши а вот латвийцам защищаться не откого. Думаю в Латвии мало кто возьмёт оружие в руки против России, основная часть бросится паковать чемоданы особенно элита и нацысты. Да и с чем вам воевать?! С картонными танками и бумажными самолетиками. Ладно хоть мозги были а то и их нет.
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Майк2 часа назад
Лично я ,при всей любви к родине,звщищать никого не буду! Семью в машину и в польшу...куданить. пусть дзинтарсы воюют. Тока никто на сюда не наподет.
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peteris1 час назад
страны оккупанты захватили Латвию и теперь нам предлагают кланяться захватчикам....??? Слило государство всё.. даже независимость... напоминает день когда Советские солдаты зашли в Латвию с Великой победой и назывались так же почти как сейчас ..освободители,защитники,союзники... Интересно сколько времени пройдёт когда их официально назовут оккупантами?? а европу захватчиками. 50- 70 илет или меньше????
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