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На дороге Таллин-Рига, примерно в пяти километрах от Балтезерса, потерпел аварию польский дальнобойщик. Фура съехала в кювет, водитель не пострадал. Об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы, проезжавшие мимо около 6 часов утра в субботу, 26 мая. Позднее, водители проезжавших мимо легковушек, заглядевшись на опрокинутый грузовик, сами устроили ДТП.

"Раннее утро. На трассе никого нет. И вдруг, такое неприятное зрелище. Остановились, подошли к разбитой кабине, проверить не нужна ли помощь. К счастью, с водителем все в порядке. Сказал, что уже вызвал и ждет подмогу", - рассказал свидетель.

По словам очевидцев, так как на дорожном полотне не было тормозного следа, то водитель мог заснуть за рулем.

Позднее, когда движение на шоссе Рига-Таллин стало более интенсивным, мимо проезжавшие водители, настолько увлеклись осмотром опрокинувшейся фуры, что сами врезались друг в друга, устроив "паровоз" из трех машин. На место была вызвана полиция. Об этом свидетельствует фото очевидцев с места ДТП.

Стоит отметить, что в последнее время участились аварии с грузовыми машинами. Например, в среду, 23 мая на дороге Рига-Бауска у поселка Цоде также потерпела аварию груженная фура.

В свою очередь 24 апреля в Риге в районе проспекта Виестура опрокинулась грузовая фура, блокировавшая движение.