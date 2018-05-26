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На дороге Таллин-Рига, примерно в пяти километрах от Балтезерса, потерпел аварию польский дальнобойщик. Фура съехала в кювет, водитель не пострадал. Об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы, проезжавшие мимо около 6 часов утра в субботу, 26 мая.

"Ранее утро. На трассе никого нет. И вдруг, такое неприятное зрелище. Остановились, подошли к разбитой кабине, проверить не нужна ли помощь. К счастью, с водителем все в порядке. Сказал, что уже вызвал и ждет подмогу", - рассказал свидетель.

По словам очевидцев, так как на дорожном полотне не было тормозного следа, то водитель мог заснуть за рулем.

Стоит отметить, что в последнее время участились аварии с грузовыми машинами. Например, в среду, 23 мая на дороге Рига-Бауска у поселка Цоде также потерпела аварию груженная фура.

В свою очередь 24 апреля в Риге в районе проспекта Виестура опрокинулась грузовая фура, блокировавшая движение.