Клиенты Lattelecom в соцсетях жалуются на пропажу интернета (2)
Клиенты телекоммуникационной компании Lattelecom в социальной сети Facebook жалуются на пропажу интернета.
Как ответили представители компании Lattelecom корреспонденту радио Baltkom, у которого тоже возникли перебои в подключении к интернету, проблема уже решена и связь постепенно восстанавливается.
Как заметил портал Mixnews.lv, домашняя страница предприятия тоже не работает, а на странице Lattelecom в соцсети Facebook уже появилась жалоба на перебои со связью. Пользователи также отмечают, что до компании невозможно дозвониться.
Фото: скриншот с сайта lattelecom.lv
"Lattelecom, у ваших пользователей пропал интернет и дозвониться до вас нереально! Объясните, пожалуйста, что произошло со связью?", - пишет корреспондент радио Baltkom Алиса Прохорова в соцсети Facebook.
"Интернет Lattelecom - кто знает, что случилось? Дозвониться нереально!" - пишет пользователь Olga Rimone.
"У меня тоже помер. Подумала, что что-то с компом", - отмечает пользователь Marina Kaplane.
"А я грешила на рутер свой. А вот кто виноват", - указывает пользователь Alisa Kagan.
Портал Mixnews.lv обратился за объяснением к компании Lattelecom в социальной сети Facebook и будет следить за развитием ситуации.
Фото: pixabay.com