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Клиенты телекоммуникационной компании Lattelecom в социальной сети Facebook жалуются на пропажу интернета.

Как ответили представители компании Lattelecom корреспонденту радио Baltkom, у которого тоже возникли перебои в подключении к интернету, проблема уже решена и связь постепенно восстанавливается.

Как заметил портал Mixnews.lv, домашняя страница предприятия тоже не работает, а на странице Lattelecom в соцсети Facebook уже появилась жалоба на перебои со связью. Пользователи также отмечают, что до компании невозможно дозвониться.

Фото: скриншот с сайта lattelecom.lv

"Lattelecom, у ваших пользователей пропал интернет и дозвониться до вас нереально! Объясните, пожалуйста, что произошло со связью?", - пишет корреспондент радио Baltkom Алиса Прохорова в соцсети Facebook.

"Интернет Lattelecom - кто знает, что случилось? Дозвониться нереально!" - пишет пользователь Olga Rimone.

"У меня тоже помер. Подумала, что что-то с компом", - отмечает пользователь Marina Kaplane.

"А я грешила на рутер свой. А вот кто виноват", - указывает пользователь Alisa Kagan.

Портал Mixnews.lv обратился за объяснением к компании Lattelecom в социальной сети Facebook и будет следить за развитием ситуации.

Фото: pixabay.com