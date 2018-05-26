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Компания Lattelecom успешно устранила возникшие ранее проблемы с интернетом, и сейчас связь постепенно восстанавливается. Об этом компания сообщила в личном сообщении в соцсети Facebook корреспонденту радио Baltkom, у которого также возникли проблемы с интернетом.

"Здравствуйте! В этот красивый день интернет решил немного полениться. Мастера в поте лица боролись, чтобы он опять заработал. Однако на данный момент проблемы уже устранены и связь постепенно восстанавливается. От души извиняемся за доставленные неудобства", - написали представители компании в личном сообщении в соцсети Facebook.

Позже, в ответ на обращение корреспондента на странице Lattelecom в соцсети Facebook, представители компании указали, что произошла сетевая авария, которая затронула всю Латвию.

"Во всей Латвии произошла сетевая авария с присвоением IP-адресов. Нашим мастерам удалось устранить повреждение и постепенно, связь у всех восстанавливается. Еще раз приносим извинения за любые причиненные неудобства – мы делаем все, чтобы по возможности быстрее восстановить связь!", - указал Lattelecom.

Также подобное сообщение компания Lattelecom оставила и на своей странице в соцсети Twitter.

"Интернет найден и глобальное повреждение устранено! В ближайшее время связь у всех восстановится. Приносим извинения каждому за эту незапланированную ситуацию и благодарим своих клиентов за поддержку и понимание", - написал Lattelecom.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее пользователи соцсетей, использующие услуги Lattelecom, пожаловались на то, что пропало подключение к интернету. Также они не могли дозвониться до компании.

Как заметил портал Mixnews, сайт компании, который до этого временно не работал, вновь доступен для клиентов.

Отметим, что проблемы со связью вызвало бурю негодования среди пользователей соцсетей. Многие после 21.00 по-прежнему жалуются на то, что нет подключения ни к интернету, ни к телевидению. Однако Lattelecom обещает, что связь будет восстановлена в ближайшее время.