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В субботу на предприятии Lattelecom произошла сетевая авария, из-за чего более 80 000 жителей Латвии остались без интернета и телевидения. Об этом представители компании сообщили в письменном комментарии для радио Baltkom в социальной сети Facebook.

Как отмечают представители предприятия, основная проблема устранена и постепенно связь восстановится у всех клиентов.

"В субботу Lattelecom столкнулся с сетевой аварией, которая затронула услуги интернета и интерактивного телевидения. Это повлияло на работу 177 центров обслуживания телефонных вызовов, а также затронуло более чем 80 000 клиентов. Мастерам Lattelecom удалось устранить повреждение, однако необходимо время, чтобы связь возобновилась у всех клиентов. По нашим прогнозам, в ближайшие часы связь постепенно восстановится у всех. Мы приносим извинения своим клиентам и благодарим их за поддержку и понимание", - написал Lattelecom в комментарии радио Baltkom после 22.00.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее пользователи соцсетей, использующие услуги Lattelecom, пожаловались на то, что пропало подключение к интернету. Также они не могли дозвониться до компании.

Также ранее Lattelecom, в ответ на обращение корреспондента радио Baltkom в соцсети Facebook, указал, что во всей Латвии произошла сетевая авария.

"Во всей Латвии произошла сетевая авария с присвоением IP-адресов. Нашим мастерам удалось устранить повреждение и постепенно, связь у всех восстанавливается. Еще раз приносим извинения за любые причиненные неудобства – мы делаем все, чтобы по возможности быстрее восстановить связь!", - отметил Lattelecom.

Добавим, проблемы со связью вызвало бурю негодования среди пользователей соцсетей. Многие после 21.00 по-прежнему жаловались на то, что нет подключения ни к интернету, ни к телевидению. Однако Lattelecom обещает, что связь будет восстановлена в ближайшее время.