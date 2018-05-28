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Реформы образования негативно скажутся на качестве обучения в средних школах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель фракции "Согласия" в Рижской думе, директор Рижской 80-ой средней школы Анна Владова.

По ее словам, "Согласие" выступает против реформы - партия с самого начала придерживалась этой позиции.

"Министр хочет реформу, а мы против, потому что это неправильно. Потому что она не продумана и это повредит качеству образования. У нас четко была изложена позиция по этому вопросу", - указала Владова.

Напомним, в субботу в "Доме Черноголовых" прошел конгресс социал-демократической партии "Согласие". На съезде "Согласия" обсуждался проект предвыборной программы, проводились панельные дискуссии с участием членов партии, а также латвийских и международных экспертов.