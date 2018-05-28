Директор школы: реформа Шадурскиса негативно скажется на качестве обучения (11)
Реформы образования негативно скажутся на качестве обучения в средних школах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель фракции "Согласия" в Рижской думе, директор Рижской 80-ой средней школы Анна Владова.
По ее словам, "Согласие" выступает против реформы - партия с самого начала придерживалась этой позиции.
"Министр хочет реформу, а мы против, потому что это неправильно. Потому что она не продумана и это повредит качеству образования. У нас четко была изложена позиция по этому вопросу", - указала Владова.
Напомним, в субботу в "Доме Черноголовых" прошел конгресс социал-демократической партии "Согласие". На съезде "Согласия" обсуждался проект предвыборной программы, проводились панельные дискуссии с участием членов партии, а также латвийских и международных экспертов.
А коль уж дама выступает от имени Согласия, причем педагог и директор школы, неплохо бы услышать оценку того, что прелагает Нил Ушаков, - как скажутся на здоровье и психике детей его ноу-хау,- доплнительная нагрузка в виде занятий после уроков.