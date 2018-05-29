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Несмотря на вступление в силу общего регламента по защите данных в странах ЕС, большинство людей еще не до конца понимает, какие данные являются персональными и какие необходимо защищать. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала юрист Марина Кургалова.

«Ни один человек не задумывался о том, что такое защита данных. Общий регламент по защите данных был необходим, так как директива о защите данных принималась в другом мире, в 1995 году. Тогда личные данные исчислялись в единичных экземплярах. Сейчас данные - топливо для любого предприятия, оказывающего услугу или предлагая продукт», - рассказала юрист.

Она уточнила, что существует несколько видов персональных данных.

«Судя по проводимым результатам опроса, люди не понимают, что такое личные данные. Большинство считает, что телефон друга – это тоже личные данные, и на него теперь распространяется регламент ЕС, хотя это не так. Также большинство думает, что персональный код или цифры на дебетовой карте – это чувствительные данные, хотя это тоже не так. К чувствительным данным относятся медицинские данные, налоговые данные, информация о политических убеждениях и и.д.", - пояснила Кургалова.

Как сообщалось, в Евросоюзе 25 мая вступил в силу закон "General Data Protection Regulation (Общие правила защиты данных), который будет контролировать утечки данных и сообщать пользователям о слежке онлайн.