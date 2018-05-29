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С врачом Видземской больницы, на которого поступила анонимная жалоба от пациента, была проведена превентивная беседа и это все, что можно сделать в случае, когда подана анонимная жалоба. Об этом в письменном комментарии для радио Baltkom сообщила директор по лечебной работе Видземской больницы Инга Озолиня.

"С врачом приемного отделения состоялась беседа по поводу опубликованной на портале жалобы. Врач конкретного случая особо не помнит, так как пациентов много, и так как жалоба анонимная, невозможно осмотреть медицинскую документацию, чтобы вновь проанализировать ситуацию", - сказано в сообщении больницы.

Представитель Видземской больницы посоветовала пациентам обращаться с жалобами в конкретное учреждение, в противном случае, очень сложно оценить ее обоснованность.

"К сожалению, в приемное отделение, все чаще стали обращаться пациенты, которым надо находится под наблюдением семейного врача. Всех класть в стационар нет необходимости. Обсудили с врачом также вопросы коммуникации, но он уверен, что ничего обидного пациенту точно не говорил. Жаль, что пациент решил свою историю изложить анонимно. Мы всегда выслушиваем пациентов, а также пытаемся разрешить любые спорные ситуации", - написала представитель Видземской больницы.

Как сообщалось, один из посетителей Видземской больницы был возмущен отношением врача к пациентам, об этом сообщил портал nra.lv. По словам пациента, он прождал врача в приемной пять часов, однако медик ему так и не помог.

"Ходил к семейному врачу – пожаловался на то, что у меня опух живот прямо около пупка. Семейный врач отправил меня к хирургу. Я приехал к нему и просидел в зале ожидания пять часов, после чего ко мне подошел доктор Б. Ужас, что за отношение! Выслушав мою историю, он ответил: "Да, первый раз слышу о таком. Поезжай домой и поспи, пройдет". Что, серьезно? Получается примерно так: выпей лекарство и надейся, что не умрешь?", - написал пациент на портале sudzibas.lv.

Портал Mixnews.lv обратился за комментарием в Видземскую больницу.

В первом письменном ответе Видземская больница не смогла подтвердить или опровергнуть случай о неуважительном отношении врача к пациенту.

Как в первый раз заявила директор по лечебной работе Видземской больницы Инга Озолиня, медучреждение принимает людей не в порядке очереди, а по состоянию здоровья, поэтому пациенту и пришлось ждать приема врача довольно долго. Также больница указывает, что на конкретного врача больница никогда не получала жалоб. Медучреждение предполагает, что, возможно, тон самого пациента не был вежливым, учитывая, что ему пришлось провести в приемном отделении достаточно долгое время.