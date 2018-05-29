Парадниекса критикуют за "пенсии": некоторые политики принимают женщин за скот (15)

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Эксклюзив | 29 мая 2018 года, 08:31

Идею политика от нацблока Иманта Парадниекса о том, что пенсия должна зависеть от количества детей, резко критикуют пользователи соцсети Twitter. Так, одна женщина указала, что для некоторых политиков человек является лишь целью заработать, а ценность женщины только в том, чтобы рожать детей.

"Помни, женщина, что в глазах некоторых партий и политиков, ты всего лишь государственный скот и количество детей - твоя единственная ценность! Встрепенись быстрее, чтобы не кусать пальцы, когда эти сыновья отечества в свои когти получат еще больше власти", - написала в Twitter

В свою очередь, Ивета Буйка спрашивает автора поста, что ее больше раздражает - сама идея, или то, что ее высказал представитель нацблока.

"Если правильно поняла, то главная идея в том, что государство пытается всеми способами добиться улучшить демографические показатели. В ЕС общество стареет и каждый выросший ребенок будет зарабатывать пенсию не только на родителей, но и на бездетных родителей. Соответственно, надо больше детей и тогда давать бонусы родителям", - написала Буйка.

Напомним, как заявил на заседании думы Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) депутат Сейма Имант Парадниекс (VL-ТB/LNNK), размер пенсий должен зависеть от количества детей у человека.

Он выразил надежду на то, что Сейм со временем поймет, что людей, которые воспитали детей, нужно поддерживать.

Парадниексу возразила некая пенсионерка, которая считает, что проблемы пенсионеров нужно решать немедленно, а не "когда-нибудь", потому что они находятся на пороге бедности. "Мы все послевоенные дети, нам нужна помощь сегодня", - сказала она.

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Высказалась насчет идеи Парадниекса и Илзе Винькеле.

"Пенсию по старости не платят за количество детей. Точка. С такими "Идеями" нельзя болтаться в предвыборный период. Даже нацблоку. Это демонстрирует тотальную, абсолютную некомпетентность и безответственность в вопросах социальной защиты. И не только", - написала политик.

фото flickr.com

Комментарии 15
Рижанин1 час назад
Так, одна женщина указала, что для некоторых политиков человек является лишь целью заработать, а ценность женщины только в том, чтобы рожать детей.
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Капиталлизм это система экономическая, а не эмоциональная или моральная.
Что женщина, что мужчина это всего лишь единица рабочей силы и потребительского потенциала - ничего личного, только бизнесс.

Если бы в реальной жизни действовали единые стандарты, то заявление о том, что пенсии надо платить по колличеству детей были бы невозможны - потому что пенсия это не за деторождение, а за законно выполненый труд.
Но поскольку для элиты правила меняются на ходу, то она может делать заявления пользуясь своей безнаказанностью
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Alex1 час назад
Даже свои Монгола отстегали...видимо количество собственных детей явно откладывается на его мозговых проблемах
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Starp citu1 час назад
Ko gan NA mums devusi?
Ekonomikas jomā - absolūtu nulli.
Tautu separātisma jomā gan šie mēsli krietni pastrādājuši Hitlera un Staļina garā.
NA ved uz nekurieni, tā ved uz totalitārismu ar āriešu rasi un citiem
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