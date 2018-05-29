Эксклюзив |

Идею политика от нацблока Иманта Парадниекса о том, что пенсия должна зависеть от количества детей, резко критикуют пользователи соцсети Twitter. Так, одна женщина указала, что для некоторых политиков человек является лишь целью заработать, а ценность женщины только в том, чтобы рожать детей.

"Помни, женщина, что в глазах некоторых партий и политиков, ты всего лишь государственный скот и количество детей - твоя единственная ценность! Встрепенись быстрее, чтобы не кусать пальцы, когда эти сыновья отечества в свои когти получат еще больше власти", - написала в Twitter

atceries, sieviete, ka dažu partiju un politiķu acīs tu esi tikai vaislas lops un bērnu skaits ir tava vienīgā vērtība! atražojies straujāk, lai nav jākož (tukšajos) pirkstos, kad šitie tēvudēli dabūs savos nagos vēl vairāk varas.https://t.co/OZWl6997uE — meiere (@scribalibrarius) 28 мая 2018 г.

В свою очередь, Ивета Буйка спрашивает автора поста, что ее больше раздражает - сама идея, или то, что ее высказал представитель нацблока.

"Если правильно поняла, то главная идея в том, что государство пытается всеми способами добиться улучшить демографические показатели. В ЕС общество стареет и каждый выросший ребенок будет зарабатывать пенсию не только на родителей, но и на бездетных родителей. Соответственно, надо больше детей и тогда давать бонусы родителям", - написала Буйка.

Напомним, как заявил на заседании думы Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) депутат Сейма Имант Парадниекс (VL-ТB/LNNK), размер пенсий должен зависеть от количества детей у человека.

Он выразил надежду на то, что Сейм со временем поймет, что людей, которые воспитали детей, нужно поддерживать.

Парадниексу возразила некая пенсионерка, которая считает, что проблемы пенсионеров нужно решать немедленно, а не "когда-нибудь", потому что они находятся на пороге бедности. "Мы все послевоенные дети, нам нужна помощь сегодня", - сказала она.

Высказалась насчет идеи Парадниекса и Илзе Винькеле.

"Пенсию по старости не платят за количество детей. Точка. С такими "Идеями" нельзя болтаться в предвыборный период. Даже нацблоку. Это демонстрирует тотальную, абсолютную некомпетентность и безответственность в вопросах социальной защиты. И не только", - написала политик.

Vecuma pensiju nemaksà par bērnu skaitu. Punkts. Ar tādām “idejām” nedrīkst mētāties pat priekšvēlēšanu laikā. Pat ne NA. Tas apliecina totālu, absolūtu nekompetenci un bezatbildību sociālās apdrošināšnas jautājumos. Un ne tikai. — Ilze Viņķele (@Vinkele) 28 мая 2018 г.

фото flickr.com