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Последние четыре года в Латвии сокращается численность сотрудников полиции, заявил в эфире радио Baltkom министр внутренних дел Рихард Козловскис. Одной из причин он видит высокую конкуренцию с латвийской армией.

Министр подчеркнул, что проблему нужно решать через дополнительное финансирование.

«Нагрузка на полицейских огромная. Чрезмерное количество дел у следователя, которые подлежат расследованию, это вопрос законодательства. Порядок будет наведен только тогда, когда будут адекватные ресурсы. Есть дела, которые копятся и не могут быть рассмотрены. Полиция самостоятельно оценивает свои возможности и распределяет, за что и как браться», - сказал министр.

Он отметил, что к своим личным приоритетам министра относит поиск мотивации для выбора профессии полицейского.

«К сожалению, полицейских становится с каждым годом все меньше. Уходят чаще, нежели приходят. Только в 2014 году наблюдался небольшой прирост. Это вопрос мотивации, который я ставлю себе в приоритет. Сейчас существует довольно серьезная конкуренция с армией, где финансирование больше. Поэтому молодые парни реже выбирают службу в полиции», - заключил Козловскис.