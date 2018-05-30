Глава МВД не собирается менять партию из-за низких рейтингов (2)
Эксклюзив | 30 мая 2018 года, 07:52
Министр внутренних дел Рихард Козловскис не собирается менять партию, чтобы участвовать в выборах будущего Сейма. Это он подтвердил в интервью программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, говоря о намерениях участвовать в политике.
Как известно, на данный момент Козловскис представляет партию "Единство", ранее он был членом Партии реформ.
"Партию я не буду менять," - лаконично ответил министр на вопрос о его планах, а на вопрос, не помешают ли низкие рейтинги политической силы ему попасть в парламент, ответил: "Будем делать все, чтобы их поднять".
Ранее Козловскис о своих планах и далее занимать кресло главы МВД публично говорил, что “хочет довести все дела до конца, поэтому сейчас не скажет "нет"”.
У Затлерса в партии он уже побывал. Делом занят, а не партийными "прогулонами".) Одних писающих британских туристов ловить-не переловить... Кстати, не лучше ли мерии пару-другую построить, да и мобильных поставить числом поболее?
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Iekslietu ministrs labi veic savus pienakumus. Valstì viss ir mierìgi un uz ielàm kàrtìbà. Pedejà laikà ari Drosìbas Policija ir ķèrusies pie Putina 5 kolonas, kà rezultàtà vini ir demoralizeti, apjukusi un bez sabiedrìbà populàriem lìderiem.
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