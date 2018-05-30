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Министр внутренних дел Рихард Козловскис не собирается менять партию, чтобы участвовать в выборах будущего Сейма. Это он подтвердил в интервью программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, говоря о намерениях участвовать в политике.

Как известно, на данный момент Козловскис представляет партию "Единство", ранее он был членом Партии реформ.

"Партию я не буду менять," - лаконично ответил министр на вопрос о его планах, а на вопрос, не помешают ли низкие рейтинги политической силы ему попасть в парламент, ответил: "Будем делать все, чтобы их поднять".

Ранее Козловскис о своих планах и далее занимать кресло главы МВД публично говорил, что “хочет довести все дела до конца, поэтому сейчас не скажет "нет"”.