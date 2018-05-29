Министр: никто не собирается “просто так” запрещать 9 мая (3)

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Эксклюзив | 29 мая 2018 года, 19:06

Сейчас невозможно пока представить себе массового мероприятия в Латвии, которое можно было бы запретить в связи с угрозой повышенного риска во время его проведения, об этом в интервью программе "Утро на Балткоме" на эфире радио Baltkom сказал министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

В том числе, речь идет и о традиционно “спорных” датах латвийского календаря - 9 мая и 16 марта, подчеркнул он.

Комментируя поправки к закону, предусматривающие более строгий порядок организации публичных мероприятий, министр заявил, что никто не собирается лишать людей массовых гуляний, Рождества или мероприятий в честь Дня города. Но надо учитывать возможные риски.

“Мы можем уходить в детали разных сценариев, но такого пережить, как другие страны мы не хотим. Цель одна — обеспечить самый низкий уровень угрозы терроризма. Это не от нечего делать придуманный законопроект”, - указал Козловскис.

Он напомнил, что несмотря на крайне низкий уровень террористической угрозы по сравнению с некоторыми странами Европы, Латвия анализирует их опыт.

“Как мы помним, последние атаки были связаны с использованием разных средств, в том числе, транспортных во время проведения массовых мероприятий, поэтому мы учимся пока на примерах наших соседей”, - подчеркнул Козловскис.

По его словам, новые поправки означают, что будет проводиться более строгий анализ и, в зависимости от результатов, вырабатываться алгоритм действий.

“Если где-то собирается более 5 тысяч человек, конечно, риск повышен. Наши противоречивые даты 9 мая, 16 марта... Мы анализируем риски, и если видим, что есть риск конфронтации невербальный, а уже физический, то можем поставить условия внести коррекцию в организацию мероприятия... Но запрет мероприятия - это крайняя мера, такое может произойти только если повышается уровень террористической угрозы. Я не вижу пока такого мероприятия, будь то спортивное, концерт, которое мы могли бы запретить”, - пояснил глава МВД.

Как ранее сообщалось, министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к закону, предусматривающие более строгий порядок организации публичных мероприятий во избежание рисков угрозы для безопасности. Поправки предусматривают выделить законом новый вид публичных мероприятий - мероприятия повышенного риска.

Если правоохранительные органы дадут самоуправлению заключение о возможной угрозе для общественной безопасности на конкретном мероприятии, дума, решая вопрос о разрешении этого мероприятия, должна учесть это заключение. МВД предлагает также установить, что заявку необходимо подавать за 30 дней до проведения мероприятия для более тщательно анализа рисков.

Комментарии 3
123456меньше минуты назад
Нацисты и правда!Звучит уже смешно!Как хорошо что мои дети,давно за границей,и тебе подобным выродкам,не удастся превратить их,в себе подобных баранов!
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1234563 минуты назад
Попробуйте только запретить!Кто вас слушать будет?)))
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Patriot38 минут назад
Tàpèc jau arì tiek ieviesta izglìtìbas reforma, lai jaunà paaudze iegùtu kvalitatìvu izglìtìbu. Tai skaità iemàcìtos patiesu vèsturi par notikumiem mùsu valstì un pasaulè. Tad ari daudzi asie jautàjumi bùs atrisinàti.
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