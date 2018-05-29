Эксклюзив |

Сейчас невозможно пока представить себе массового мероприятия в Латвии, которое можно было бы запретить в связи с угрозой повышенного риска во время его проведения, об этом в интервью программе "Утро на Балткоме" на эфире радио Baltkom сказал министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

В том числе, речь идет и о традиционно “спорных” датах латвийского календаря - 9 мая и 16 марта, подчеркнул он.

Комментируя поправки к закону, предусматривающие более строгий порядок организации публичных мероприятий, министр заявил, что никто не собирается лишать людей массовых гуляний, Рождества или мероприятий в честь Дня города. Но надо учитывать возможные риски.

“Мы можем уходить в детали разных сценариев, но такого пережить, как другие страны мы не хотим. Цель одна — обеспечить самый низкий уровень угрозы терроризма. Это не от нечего делать придуманный законопроект”, - указал Козловскис.

Он напомнил, что несмотря на крайне низкий уровень террористической угрозы по сравнению с некоторыми странами Европы, Латвия анализирует их опыт.

“Как мы помним, последние атаки были связаны с использованием разных средств, в том числе, транспортных во время проведения массовых мероприятий, поэтому мы учимся пока на примерах наших соседей”, - подчеркнул Козловскис.

По его словам, новые поправки означают, что будет проводиться более строгий анализ и, в зависимости от результатов, вырабатываться алгоритм действий.

“Если где-то собирается более 5 тысяч человек, конечно, риск повышен. Наши противоречивые даты 9 мая, 16 марта... Мы анализируем риски, и если видим, что есть риск конфронтации невербальный, а уже физический, то можем поставить условия внести коррекцию в организацию мероприятия... Но запрет мероприятия - это крайняя мера, такое может произойти только если повышается уровень террористической угрозы. Я не вижу пока такого мероприятия, будь то спортивное, концерт, которое мы могли бы запретить”, - пояснил глава МВД.

Как ранее сообщалось, министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к закону, предусматривающие более строгий порядок организации публичных мероприятий во избежание рисков угрозы для безопасности. Поправки предусматривают выделить законом новый вид публичных мероприятий - мероприятия повышенного риска.

Если правоохранительные органы дадут самоуправлению заключение о возможной угрозе для общественной безопасности на конкретном мероприятии, дума, решая вопрос о разрешении этого мероприятия, должна учесть это заключение. МВД предлагает также установить, что заявку необходимо подавать за 30 дней до проведения мероприятия для более тщательно анализа рисков.