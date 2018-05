Эксклюзив |

После известий об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко латвийские политики и общественные деятели высказали свое отношение к произошедшему.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич категорически осудил убийство журналиста и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - еще одна трусливая атака на свободу СМИ и демократии, я категорически осуждаю это преступление, убийцы и организаторы должны быть привлечены к ответственности, мои глубокие соболезнования семье г-на Бабченко", - написал Ринкевич.

Murder of Russian journalist Arkadiy #Babchenko in Kyiv is another coward attack against freedom of press and democracy, I condemn this crime in the strongest possible terms, killers and organizers must be brought to justice, my profound condolences to family of Mr. Babchenko