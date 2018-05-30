Предательское убийство: латвийские политики отреагировали на смерть Бабченко (9)

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Эксклюзив | 30 мая 2018 года, 07:30

После известий об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко латвийские политики и общественные деятели высказали свое отношение к произошедшему.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич категорически осудил убийство журналиста и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - еще одна трусливая атака на свободу СМИ и демократии, я категорически осуждаю это преступление, убийцы и организаторы должны быть привлечены к ответственности, мои глубокие соболезнования семье г-на Бабченко", - написал Ринкевич.

Так, политик Алексей Лоскутов назвал убийство российского оппозиционного журналиста предательским.

"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память! Спокойной ночи, Аркадий!". - написал Лоскутов.

Позднее он дополнил ленту новым постом уже на латышском языке.

"В Киеве застрелен непримиримый оппонент российской власти, военный журналист, оптимист, человек с любовью к ближнему и с великолепным чувством юмора - Аркадий Бабченко. Такое ощущение, что потерял друга. Земля пухом", - написал Лоскутов.

Еще чуть позднее Лоскутов опубликовал ранние высказывания Бабченко.

Политик Вентс Арманд Крауклис также высказался о гибели оппозиционного журналиста.

"Прочитав про убийство Аркадия Бабченко еще больше оценил книгу Сергея Лойко "Аэропорт". Хотите понять, что и почему происходит на Украине - читайте "Аэропорт"", - написал Крауклис.

Латвийская журналистка Ивета Буйке назвала Бабченко одним из самых громких критиков Путина.

"Умер один из громких критиков Путина в России - Аркадий Бабченко. Убит. В России людей садят только за то, что они делятся записями в соцсетях. Мы в Европе живем в либеральной демократии. У них в России нет такого счастья. Мы жалуемся. А их просто убивают", - написала журналистка.

В свою очередь Вейко Сполитис предположил, что Бабченко предвидел свою смерть.

"Неужели Аркадий предвидел [это] ....?", - написал политик.

Как сообщалось, застреленный в Киеве журналист из России, телеведущий украинского телеканала Аркадий Бабченко за несколько часов до гибели написал в Facebook, что 29 мая он отмечает "второй день рождения".

Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза.

"Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал он.

Через несколько часов Бабченко был убит. В полиции Киева рассказали, что его жена была в ванной комнате, когда «услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови». Бабченко умер в карете скорой помощи.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист был убит, когда возвращался из магазина. «Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину», — написал Геращенко.

Рассматриваются две версии убийства — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве журналиста.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист уехал из России после ряда неоднозначных высказываний о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Комментарии 9
Гражданская позиция23 минуты назад
Опечатка в названии статьи:Не "Предательское убийство",а "Убийство предателя".
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О мертвых либо хорошо, либо только правду 14 минуты назад
"У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Чувство только одно - плевать..." Это слова этого ушлепка бабченко после разбившегося самолета с ансамблем и доктором Лизой. Теперь его слова вернулись к нему.
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13 минуты назад
Оооо!У наших дурачков третий появился!Теперь могут соображать(бредить высерами) на троих!
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