Эксклюзив |

После известий об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко латвийские политики и общественные деятели высказали свое отношение к произошедшему.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич категорически осудил убийство журналиста и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - еще одна трусливая атака на свободу СМИ и демократии, я категорически осуждаю это преступление, убийцы и организаторы должны быть привлечены к ответственности, мои глубокие соболезнования семье г-на Бабченко", - написал Ринкевич.

Murder of Russian journalist Arkadiy #Babchenko in Kyiv is another coward attack against freedom of press and democracy, I condemn this crime in the strongest possible terms, killers and organizers must be brought to justice, my profound condolences to family of Mr. Babchenko — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2018

Так, политик Алексей Лоскутов назвал убийство российского оппозиционного журналиста предательским.

Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память! Спокойной ночи, Аркадий! #Бабченко #Babchenko — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018

"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память! Спокойной ночи, Аркадий!". - написал Лоскутов.

Позднее он дополнил ленту новым постом уже на латышском языке.

Kijevā nošauts Krievijas varas nesamierinamais oponents, kara žurnālists, optimists, cilvēks ar mīlestību pret līdzcilvēkiem un izcilu humora izjūtu - Arkādijs Babčenko. Tādā sajuta, ka esmu zaudējis draugu. Vieglas smiltis! #Babchenko https://t.co/RdsrjnugiT — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018

"В Киеве застрелен непримиримый оппонент российской власти, военный журналист, оптимист, человек с любовью к ближнему и с великолепным чувством юмора - Аркадий Бабченко. Такое ощущение, что потерял друга. Земля пухом", - написал Лоскутов.

Еще чуть позднее Лоскутов опубликовал ранние высказывания Бабченко.

Блоги / Аркадий Бабченко: Армия тебя бросит, сынок. Всегда https://t.co/jr4aA7Gf1e — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018

Политик Вентс Арманд Крауклис также высказался о гибели оппозиционного журналиста.

"Прочитав про убийство Аркадия Бабченко еще больше оценил книгу Сергея Лойко "Аэропорт". Хотите понять, что и почему происходит на Украине - читайте "Аэропорт"", - написал Крауклис.

Izlasot par Arkādija Babčenko nogalināšanu vēl vairāk novērtēju Sergeja Loiko grāmatu LIDOSTA.Gribat saprast kas un kāpēc notiek Ukrainā-lasiet LIDOSTU. — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) May 29, 2018

Латвийская журналистка Ивета Буйке назвала Бабченко одним из самых громких критиков Путина.

"Умер один из громких критиков Путина в России - Аркадий Бабченко. Убит. В России людей садят только за то, что они делятся записями в соцсетях. Мы в Европе живем в либеральной демократии. У них в России нет такого счастья. Мы жалуемся. А их просто убивают", - написала журналистка.

Miris viens no skaļākajiem Putina kritiķiem Krievijā - Arkādijs Babčenko. Nošauts. Krievijā cilvēkus apcietināja par to vien, ka viņi bija dalījušies ar AB ierakstiem.



Mēs Eiropā dzīvojam liberālā demokrātijā. Viņiem Krievijā nav tādas laimes.

Mēs sūdzamies. Viņus vnk nošauj. https://t.co/BuAKKXJyWA — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) May 29, 2018

В свою очередь Вейко Сполитис предположил, что Бабченко предвидел свою смерть.

"Неужели Аркадий предвидел [это] ....?", - написал политик.

Did Arkady forsee [it]....? https://t.co/JdIx5PWMRC — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) May 29, 2018

Nošautā Ukraiņu žurnālista Arkādija Babčenko pēdējais twīts. pic.twitter.com/byktlJuWt9 — Mans (@viedoklis2) May 29, 2018

Как сообщалось, застреленный в Киеве журналист из России, телеведущий украинского телеканала Аркадий Бабченко за несколько часов до гибели написал в Facebook, что 29 мая он отмечает "второй день рождения".

Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза.

"Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал он.

Через несколько часов Бабченко был убит. В полиции Киева рассказали, что его жена была в ванной комнате, когда «услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови». Бабченко умер в карете скорой помощи.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист был убит, когда возвращался из магазина. «Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину», — написал Геращенко.

Рассматриваются две версии убийства — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве журналиста.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист уехал из России после ряда неоднозначных высказываний о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.