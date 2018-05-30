Предательское убийство: латвийские политики отреагировали на смерть Бабченко (9)
После известий об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко латвийские политики и общественные деятели высказали свое отношение к произошедшему.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич категорически осудил убийство журналиста и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.
"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - еще одна трусливая атака на свободу СМИ и демократии, я категорически осуждаю это преступление, убийцы и организаторы должны быть привлечены к ответственности, мои глубокие соболезнования семье г-на Бабченко", - написал Ринкевич.
Murder of Russian journalist Arkadiy #Babchenko in Kyiv is another coward attack against freedom of press and democracy, I condemn this crime in the strongest possible terms, killers and organizers must be brought to justice, my profound condolences to family of Mr. Babchenko— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2018
Так, политик Алексей Лоскутов назвал убийство российского оппозиционного журналиста предательским.
Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память! Спокойной ночи, Аркадий! #Бабченко #Babchenko— Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018
"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и единомышленникам предательски убитого военного журналиста Аркадия Бабченко. Вечная память! Спокойной ночи, Аркадий!". - написал Лоскутов.
Позднее он дополнил ленту новым постом уже на латышском языке.
Kijevā nošauts Krievijas varas nesamierinamais oponents, kara žurnālists, optimists, cilvēks ar mīlestību pret līdzcilvēkiem un izcilu humora izjūtu - Arkādijs Babčenko. Tādā sajuta, ka esmu zaudējis draugu. Vieglas smiltis! #Babchenko https://t.co/RdsrjnugiT— Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018
"В Киеве застрелен непримиримый оппонент российской власти, военный журналист, оптимист, человек с любовью к ближнему и с великолепным чувством юмора - Аркадий Бабченко. Такое ощущение, что потерял друга. Земля пухом", - написал Лоскутов.
Еще чуть позднее Лоскутов опубликовал ранние высказывания Бабченко.
Блоги / Аркадий Бабченко: Армия тебя бросит, сынок. Всегда https://t.co/jr4aA7Gf1e— Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) May 29, 2018
Политик Вентс Арманд Крауклис также высказался о гибели оппозиционного журналиста.
"Прочитав про убийство Аркадия Бабченко еще больше оценил книгу Сергея Лойко "Аэропорт". Хотите понять, что и почему происходит на Украине - читайте "Аэропорт"", - написал Крауклис.
Izlasot par Arkādija Babčenko nogalināšanu vēl vairāk novērtēju Sergeja Loiko grāmatu LIDOSTA.Gribat saprast kas un kāpēc notiek Ukrainā-lasiet LIDOSTU.— Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) May 29, 2018
Латвийская журналистка Ивета Буйке назвала Бабченко одним из самых громких критиков Путина.
"Умер один из громких критиков Путина в России - Аркадий Бабченко. Убит. В России людей садят только за то, что они делятся записями в соцсетях. Мы в Европе живем в либеральной демократии. У них в России нет такого счастья. Мы жалуемся. А их просто убивают", - написала журналистка.
Miris viens no skaļākajiem Putina kritiķiem Krievijā - Arkādijs Babčenko. Nošauts. Krievijā cilvēkus apcietināja par to vien, ka viņi bija dalījušies ar AB ierakstiem.— Iveta Buiķe (@IvetaBuike) May 29, 2018
Mēs Eiropā dzīvojam liberālā demokrātijā. Viņiem Krievijā nav tādas laimes.
Mēs sūdzamies. Viņus vnk nošauj. https://t.co/BuAKKXJyWA
В свою очередь Вейко Сполитис предположил, что Бабченко предвидел свою смерть.
"Неужели Аркадий предвидел [это] ....?", - написал политик.
Did Arkady forsee [it]....? https://t.co/JdIx5PWMRC— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) May 29, 2018
Nošautā Ukraiņu žurnālista Arkādija Babčenko pēdējais twīts. pic.twitter.com/byktlJuWt9— Mans (@viedoklis2) May 29, 2018
Как сообщалось, застреленный в Киеве журналист из России, телеведущий украинского телеканала Аркадий Бабченко за несколько часов до гибели написал в Facebook, что 29 мая он отмечает "второй день рождения".
Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза.
"Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал он.
Через несколько часов Бабченко был убит. В полиции Киева рассказали, что его жена была в ванной комнате, когда «услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови». Бабченко умер в карете скорой помощи.
Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист был убит, когда возвращался из магазина. «Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину», — написал Геращенко.
Рассматриваются две версии убийства — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве журналиста.
Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист уехал из России после ряда неоднозначных высказываний о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.