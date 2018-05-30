Эксклюзив |

Несмотря на то, что уже с начала года ставка НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи была снижена до 5%, многие жители Латвии, а также предприниматели об этом не знают. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom рассказала член правления Латвийской ассоциации плодоводов, председатель правления предприятия по выращиванию и переработке ягод Very Berry Гундега Саушкина.

По ее словам, в отношении нового порядка распространяется лишь критика, которая зачастую не является обоснованной.

"То, что ставка НДС была снижена – это очень большой плюс, однако очень многие люди об этом еще ничего не знают. У нас был случай, когда поставщик привез нам свежий рабарбар и при написании накладной указал НДС в размере 21%. Он и не знает, [что ставка НДС была снижена до 5% - прим.ред.]! То есть, население и даже сами предприниматели об этом не проинформированы. И кампании, нацеленной на информирование людей об этом, нет – есть только критика. Так, сейчас можно услышать только то, что все плохо, что ничего хорошего от этого не будет, и цены не снизятся. И в качестве примера приводят цены в феврале и марте, а это именно тот период, когда ягоды, овощи и фрукты самые дорогие! Конечно, так и будет, поскольку человек их хранил, потратил электричество – естественно, каждой весной овощи и фрукты будут дороже!", - рассказала Саушкина.

Она также считает, что необходимо активно информировать жителей о новом порядке.

"Одна из главных задач нового порядка – уменьшение доли теневой экономики в Латвии. Однако я думаю, что очень многие продавцы ночного рынка не знают, что ставка НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи была снижена. Это надо как-то рекламировать и говорить об этом", - отметила Саушкина.

Напомним, как уже писал Mixnews, с 1 января этого года вступили в силу поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие сниженную ставку НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи. Пониженная ставка применяется в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Новый порядок распространяется на свежие, промытые, очищенные и упакованные плоды, если они не заморожены, не засолены и не высушены.

Однако новый налог на добавленную стоимость не относится к продуктам, которые в Латвии не выращиваются или выращиваются в небольшом количестве: бананы, апельсины, арбузы, грибы, паприка и т.д.