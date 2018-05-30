АНОНС: на радио Baltkom - начальник KNAB Екабс Страуме (2)
Эксклюзив | 30 мая 2018 года, 11:10
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: канцелярия Сейма
"KNAB наказал депутатов краевой думы Даугавпилса за издание буклетов на русском языке" - одна из новостей последнего месяца. С каких пор KNAB занимается вопросами языка, вместо вопросов коррупции?
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http://www.gorod.lv/novosti/294121-knab-nakazal-deputatov-kraevoi-dumy-daugavpilsa-za-izdanie-bukletov-na-russkom-yazyke
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