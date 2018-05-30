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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) никогда не грозило блокировкой соцсети Facebook на территории Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава бюро Екаб Страуме. Он уточнил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова.

«То, что я сказал на заседании Сейма, было вырвано из контекста. Мне был задан вопрос о легальных способах контроля предприятий, которые занимаются политической рекламой в интернете. Я ответил, что если соцсети не идут на сотрудничество и не предоставляют информацию о своих рекламодателях, то фактически KNAB может обратиться в суд. И далее этой проблемой занимался бы уже суд на свое усмотрение. Даже если бы суд принял решение о блокировки Facebook в Латвии, то к техническому исполнению такого решения KNAB никого отношения бы не имел», - пояснил Страуме.

При этом он подчеркнул, что такие меры в отношении крупнейших мировых соцсетей со стороны Латвии приняты не будут.

«В демократической стране, какой мы и являемся, на такие меры никогда не пойдут. При рассмотрении подобных вопросов мы бы семь раз отмерили прежде, чем однажды отрезать. Даже суд бы на такое не пошел. Мы понимаем, какое значение имеет Facebook для общества. У скольких людей там бизнес. Мы думаем о них. Нас интересует исключительно политическая агитация на этой площадке», - сказал Страуме.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) коммуницирует с держателями крупнейших соцсетей в вопросе о рекламе политических партий в интернете.