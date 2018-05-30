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Латвия – демократическая страна, это не следует забывать при решении вопросов, связанных с ее репутацией. При этом соблюдение закона - в приоритете, об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме.

По мнению главы KNAB, заботясь о своей репутации, следует учитывать, что соблюдение закона идет только на пользу имиджу страны.

“Когда мы говорим о преступлениях, никаких отступлений от мысли, надо или не надо это делать, не допускается. Возьмем уголовное дело этого года по высокопоставленному лицу из Банка Латвии [президент БЛ Илмар Римшевич – Ред.] В краткосрочной перспективе, может быть, это урон [для репутации]. А в долгосрочной - мы идем по пути правового государства, и в будущем это пойдет только нам во благо”, - считает Екабс Страуме.

При этом руководитель KNAB подчеркнул, что Бюро в своей работе должно учитывать общественное мнение и не делать резких движений тем, где не надо. Заблокируй Латвия работу Facebook, например, потери были бы не только финансовыми.

“Были бы и финансовые потери, и репутация государства бы тоже пострадала. Все последствия, которые могли бы наступить, нужно оценивать. И учитывать, что Латвия – все -таки демократическая страна. Если есть какие-то неправильности в сотрудничестве контролирующего учреждения с социальными сетями, их надо и их надо решить между ними, не рубить головы сразу”, - сказал Страуме.