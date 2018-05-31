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Общество Латвии с каждым годом все нетерпимее относится к коррупции, однако мы все еще существенно отстаем в этом отношении от других стран Балтии – Литвы и Эстонии. На то есть причины, и нашей стране следует еще много работать, считает глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме.

Такое мнение Страуме высказал в программе “Разворот” на радио Baltkom, комментируя результаты исследования Transparency International, согласно которому Литва и Эстония обогнали Латвию в индексе терпимости к коррупции.

"Нам еще много работать нужно в этом направлении, они работали больше. Ну и менталитет тоже сказывается... Однако эти исследования отражают реально ситуацию в каждой стране. Поэтому нам еще много надо работать, чтобы общество, жители Латвии увидели, что ситуация с коррупцией улучшается в государстве”, - отметил он.

По мнению Страуме, борьба с коррупцией должна вестись не только антикоррупционным бюро, и не только в “посадках” заключается результат.

“Всех не посадишь. Все-таки надо создать такую ситуацию, чтобы люди, которые хотели заняться коррупцией, отказались от своих намерений. И не только KNAB должен “запугивать” коррупционеров – все правоохранительные органы должны быть сильными и работать хорошо, и тогда будет и правовое государство, и общество само будет выталкивать из себя все правонарушения, в том числе, и коррупцию”, - сказал руководитель бюро.

Коррупция – это уровень нашей жизни, подчеркнул он.

"Всем понятно, что если у нас высокий уровень коррупции, то это одна из причин, почему у нас такие маленькие зарплаты, пенсии и плохие дороги. С коррупцией надо бороться, чтобы страна могла жить лучше", - сказал Страуме.