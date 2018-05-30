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Убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса представляет из себя "показательную казнь". Такое мнение в эфире радио Baltkom, в рамках программы "Вечерний интерактив" высказал слушатель Александр, который вскоре после случившегося проезжал мимо и был шокирован увиденным.

"Так случилось, что я сегодня проезжал в этом самом месте минут через семь. Как раз выделил момент, что какая странная авария. Потом новость прочитал. Скажу честно,на меня это произвело очень сильное впечатление. Понятно, что это заказное убийство. Показательная казнь. Вероятно, связано это с рабочими вопросами. Но напряжение я сильное испытал, что такое может произойти у нас в городе", - заявил он.

Александр также признался, что ему показалось странным отсутствие второго автомобиля на месте аварии.

"Я ехал, увидел, что стоит одна машина справа и стоит белый внедорожник, упершись в препятствие. Были следы, что машина разбита. Про себя подумал: "Это ж как надо было ехать?". Полиция только стала подъезжать в тот момент. Дверь у машины была открыта, было видно, что сработали подушки безопасности. Также было видно, что человек внутри был без движения. Я подумал: "А где же вторая машина?". Для меня это шок, но я помню, что такое 90-е. Нельзя говорить про их возвращение, но это определенный сигнал", - рассказал слушатель.

Как ранее сообщалось, в среду утром возле Братского кладбища в Риге застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. При совершении преступления был использован фургон "Volkswagen" с тентом, который вскоре после убийства был найден горящим неподалеку от места убийства, рядом с крематорием и железной дорогой.

Место преступления обследовано кинологами с собаками. На место громкого убийства прибыла также надзирающий прокурор Екатерина Кушакова. Но и она комментарии пока не дает.

Одна из основных версий состоит в том, что убийство тщательно планировалось и связано с профессиональной деятельностью убитого. Об этом сообщил начальник Главного управления криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.