Депутат нацблока рассказал, как в Польше растет экономика за счет украинцев (12)

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Эксклюзив | 31 мая 2018 года, 08:01

Экономику Польши разогревают гастарбайтеры из Украины, констатировал депутат Сейма от Национального объединения (VL-TB/LNNK) Александр Кирштейнс, ознакомившись с показателями этой страны. При этом, по словам депутата, Польша сохранила свою валюту и уровень безработицы меньше 6%.

"Удивляет развитие Польши! Свои злотые, уровень безработицы ниже 6%, более миллиона официально зарегистрированных и второй миллион неофициально работающих украинцев. Должностные лица подтверждают, что польская экономика может спокойно аккумулировать еще столько же (2 млн) украинцев", - написал политик, ранее предлагавший в Латвии использовать роботов вместо ввоза гастарбайтеров.

Пост прокомментировал Вентс Армандс Крауклис, указавший, что его вовсе не удивляет такое положение дел, а Латвии не стоит кокетничать, а взять пример.

В свою очередь общественный активист Айгар Прусис написал следующее: "Нет там в этой Польше медом намазанного хлеба. Также борются как рабы на галерах".

Комментарии 12
А сам то работать не пробовал1 час назад
Тов Сливкин или только пиздеть
2
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Kremļa troļļi1 час назад
Dīvaini gan, ka nacionāljampampiņi pozitīvi izsakās par gastarbaiteriem.
Interesanti, vai viņi būtu tikpat pozitīvi, ja haholu - speķēdāju straumes plūstu uz Latviju.
4
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www48 минут назад
В Польше растет экономика за счет Бжезинского. Какое предприятие в странах Остюра закрывают в Польше открывают. Построи в Латвии сахарныи, табачныи, нефтезавод, и кучу других, закрыв их в Польше, и у нас будет расти экономика за счет украинцев.
2
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