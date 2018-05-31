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Экономику Польши разогревают гастарбайтеры из Украины, констатировал депутат Сейма от Национального объединения (VL-TB/LNNK) Александр Кирштейнс, ознакомившись с показателями этой страны. При этом, по словам депутата, Польша сохранила свою валюту и уровень безработицы меньше 6%.

"Удивляет развитие Польши! Свои злотые, уровень безработицы ниже 6%, более миллиона официально зарегистрированных и второй миллион неофициально работающих украинцев. Должностные лица подтверждают, что польская экономика может спокойно аккумулировать еще столько же (2 млн) украинцев", - написал политик, ранее предлагавший в Латвии использовать роботов вместо ввоза гастарбайтеров.

Pārsteidz Polijas attīstība! Savi zloti, bezdarbs < 6%, vairāk kā miljons oficiāli un otrs miljons neoficiāli strādājošu ukraiņu. Amatpersonas apstiprina, ka Polijas ekonomika mierīgi spēj akumulēt vēl tikpat daudz strādnieku no Ukrainas (2 milj.). — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) May 30, 2018

Пост прокомментировал Вентс Армандс Крауклис, указавший, что его вовсе не удивляет такое положение дел, а Латвии не стоит кокетничать, а взять пример.

В свою очередь общественный активист Айгар Прусис написал следующее: "Нет там в этой Польше медом намазанного хлеба. Также борются как рабы на галерах".