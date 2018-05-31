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Если у человека, который хочет спасти тонущего, нет возможности бросить ему какой-то предмет, который поможет удержаться на воде, не стоит подплывать близко. Об этом в программе “Утро на Балткоме” на радио Baltkom рассказал профессиональный инструктор по плаванию и член Латвийской ассоциации спасателей Густавс Залитис.

Тонущий человек не способен адекватно воспринимать происходящее, пояснил он.

“Если вы не можете бросить ему какой-то предмет, который поможет держаться на плаву, сами не подходите – он не воспринимает вас как человека, как друга, брата или отца. Утопающий видит вас как “предмет”, который поможет ему вдохнуть воздуха, выплыть. Выжить. Если вы подплывете слишком близко, он вас в этот момент не пожалеет, он будет пытаться изо всех сил выжить сам. Любым способом. Он не будет думать, удобно вам, неудобно, приятно или не приятно. Он пытается выжить любой ценой. Независимо от своего образования, жизненного опыта, он не станет думать, что вы – тоже человек, и надо не дать вам тоже утонуть. Вы просто “предмет”. Поэтому без какого-либо обучения поблизости от тонущего человека держаться нельзя”, - сказал Залитис.

В качестве предмета, который можно протянуть или кинуть утопающему, спасатель назвал палку или пустую пластиковую бутылку.