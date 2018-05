Эксклюзив |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, остро отреагировавший в Twitter на сообщение о "расстреле" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, после того, как стало известно об инсценировке "убийства", стер свой пост.

В нем Ринкевич назвал "убийство" трусливой атакой на свободу СМИ и демократию.

Но, если в Twitter этот пост удален, то на портале Mixnews, его содержание осталось, об этом свидетельствует скриншот и ссылка на высказывание министра.

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - еще одна трусливая атака на свободу СМИ и демократии, я категорически осуждаю это преступление, убийцы и организаторы должны быть привлечены к ответственности, мои глубокие соболезнования семье г-на Бабченко", - написал Ринкевич.

"Murder of Russian journalist Arkadiy #Babchenko in Kyiv is another coward attack against freedom of press and democracy, I condemn this crime in the strongest possible terms, killers and organizers must be brought to justice, my profound condolences to family of Mr. Babchenko", — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2018

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы "убитый" во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью "спецоперации" по предотвращению "покушения" на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на "Абрамсе".

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой "спецоперации" с "отравлением" Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ" осудили эту "спецоперацию".