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В Twitter не стихают дискуссии о лидерах партии "Новое Единство", которые будут выдвигаться на предстоящих парламентских выборах в Сейм.

В агитационных газетах политической силы в надежде на преодоление 5-процентного барьера публикуются фотографии опытных и многолетних членов партии, выступающих со страниц изданий со своим видением будущего Латвии.

Некоторые пользователи соцсети недоумевают по поводу того, что это вовсе не новые лица, о чем было заявлено ранее, а старые политики, некоторые из которых даже планировали уйти на пенсию.

"Не было бы честнее назвать "Седое Единство"? С опытом министров 2002-2004 и 2004-2006", - написал пользователь Талис Линкайтс.

Vai godīgāk nebūtu "Sirmā Vienotība"? Ar ministru pieredzi 2002-2004 un 2004-2006 pic.twitter.com/mp23VpvDVM — Tālis Linkaits (@Talis_L) 28 мая 2018 г.

Кто-то предложил назвать партию "Больное Единство".

"Мне кажется в каком-то интервью Калниете сказала, что уйдет на пенсию, а она вновь кандидат?", - пишет одна девушка.

"Вместе с Барчей будет представлять пенсионеров", - пишет другой комментатор.

"Старые крабы в новом кульке. Старые крабы в старом кульке, на котором написано "Новый кулек"", - шутит еще один пользователь.

Напомним, в апреле этого года партия "Единство" сменила название на "Новое Единство" и выдвинуло кандидата в премьеры депутата Европарламента Кришьяниса Кариньша.

Два года назад, 29 декабря 2016 года, ветеран латвийской политики, ныне депутат Европарламента Сандра Калниете в передаче "Прямая речь" на Латвийском телевидении заявила, что через два года планирует закончить свою политическую карьеру.

Калниете тогда указала, что необходима смена поколений, иначе радикальные перемены не будут возможны. Она согласилась со словами антрополога и экс-министра Роберта Килиса о том, что старым политикам нужно дать молодым возможность реализовать свой потенциал.

"Я уже несколько лет думаю, что мы очень надоели народу. Например, я решила через два года завязать с политикой", — пояснила евродепутат. По ее словам, новое поколение латвийских политиков должно базироваться на сорокалетних или еще более молодых людях, которые "родились во времена, когда Латвия получила обратно независимость". Также важно, чтобы политики нового образца не особо помнили "грязные и хищные 90-е", — сказала Калниете.