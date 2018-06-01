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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич жестко ответил правозащитникам из России, которые хотят приехать в Латвию и по просьбе латвийских защитников прав нацменьшинств проверить, как в Латвии проходит реформа образования, в том числе перевод обучения полностью на латышский язык.

"Представители России собираются отправиться с инспекцией в Латвию в связи с переходом образования только на государственный язык, они могут инспектировать Тамбовскую губернию, когда и как захотят, а Латвийскую республику они могут посещать в лучшем случае как туристы или с частным визитом", - написал Ринкевич.

Krievijas pārstāvji taisoties inspekcijā uz Latviju saistībā ar pāreju uz izglītību valsts valodā, viņi var inspicēt Tambovas guberņu, kad un kā vien vēlas, Latvijas Republiku labākā gadījumā apmeklēt kā tūristi privātā vizītē https://t.co/CAawV47xfY — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 31 мая 2018 г.

Таким образом политик прокомментировал сообщение посла Латвии в России Мариса Риекстиньша, который сообщил о желании российских правозащитников приехать в Латвию с инспекцией, о чем написала "Независимая газета".

""Независимая газета" сегодня извещает, что из РФ в Латвию собирается инспекция. Наверное что-то перепутали кто и как может "инспектировать" суверенные государства", - написал дипломат.

. @nezavisimaya_g сегодня извещает, что из РФ в Латвию собирается инспекция. https://t.co/wM1K73SJIc . Наверное что-то перепутали кто и как может "инспектировать" суверенные государства — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 31 мая 2018 г.

Как пишет "Независимая газета", в июне президентский Совет по правам человека (СПЧ) РФ направит в Латвию своего представителя, чтобы тот оценил масштабность нарушений, допущенных против языкового меньшинства в этой балтийской стране. Делается это по просьбе латвийских правозащитников, попросивших коллег из Москвы вмешаться в ситуацию с запретом обучения на русском языке.

Общественная организация "Латвийский комитет по правам человека", занимающаяся в том числе и защитой нацменьшинств, рассчитывает получить от российской стороны независимую оценку конфликтной ситуации. Миссия СПЧ, уверяют в комитете, необходима «для сбора и распространения объективной информации о правах человека в Латвии или странах Балтии в целом». Поэтому делегаты из РФ, отмечают в комитете, должны восприниматься международной правозащитной общественностью как максимально нейтральные арбитры.

Реформа образования предусматривает, что с 1 сентября 2021 года среднее образование в Латвии будет только на латышском языке, изменятся языковые пропорции и в основной школе. Против реформы протестуют общественные активисты и представители РСЛ.

фото: flickr.com