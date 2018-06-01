Ринкевич ответил правозащитникам РФ: поезжайте в Тамбовскую губернию (21)

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Эксклюзив | 1 июня 2018 года, 10:22

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич жестко ответил правозащитникам из России, которые хотят приехать в Латвию и по просьбе латвийских защитников прав нацменьшинств проверить, как в Латвии проходит реформа образования, в том числе перевод обучения полностью на латышский язык.

"Представители России собираются отправиться с инспекцией в Латвию в связи с переходом образования только на государственный язык, они могут инспектировать Тамбовскую губернию, когда и как захотят, а Латвийскую республику они могут посещать в лучшем случае как туристы или с частным визитом", - написал Ринкевич.

Таким образом политик прокомментировал сообщение посла Латвии в России Мариса Риекстиньша, который сообщил о желании российских правозащитников приехать в Латвию с инспекцией, о чем написала "Независимая газета".

""Независимая газета" сегодня извещает, что из РФ в Латвию собирается инспекция. Наверное что-то перепутали кто и как может "инспектировать" суверенные государства", - написал дипломат.

Как пишет "Независимая газета", в июне президентский Совет по правам человека (СПЧ) РФ направит в Латвию своего представителя, чтобы тот оценил масштабность нарушений, допущенных против языкового меньшинства в этой балтийской стране. Делается это по просьбе латвийских правозащитников, попросивших коллег из Москвы вмешаться в ситуацию с запретом обучения на русском языке.

Общественная организация "Латвийский комитет по правам человека", занимающаяся в том числе и защитой нацменьшинств, рассчитывает получить от российской стороны независимую оценку конфликтной ситуации. Миссия СПЧ, уверяют в комитете, необходима «для сбора и распространения объективной информации о правах человека в Латвии или странах Балтии в целом». Поэтому делегаты из РФ, отмечают в комитете, должны восприниматься международной правозащитной общественностью как максимально нейтральные арбитры.

Реформа образования предусматривает, что с 1 сентября 2021 года среднее образование в Латвии будет только на латышском языке, изменятся языковые пропорции и в основной школе. Против реформы протестуют общественные активисты и представители РСЛ.

фото: flickr.com

Комментарии 21
Светлана1 час назад
А может, и налоги нам перечислять тогда в Тамбовскую губернию?
И твоего педика-жену будешь на свои в путешествия возить?
Дерьмо!
4
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Ж1 час назад
Смелый пидер,наверное выборы на носу.
4
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Нечего на зеркало пенять1 час назад
На фото выглядит так как буд-то хотел в тихаря испортить воздух, но случилось что-то большее. Твиттер дипломат, но латышам нравится, какой народ - такие управители
3
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