Реформа образования Карлиса Шадурскиса останется его "наследием" следующему Сейму. Но в соцсети Twitter между политиками и общественниками не утихают дискуссии о том, как депутатами решался вопрос о начале обучения с шестилетнего возраста и поддержанное предложение ввести новое содержание образования на год позже, чем предлагало МОН.

Так, бывшая премьер-министр Лаймдота Страуюма, работающая в комиссии образования, испытала разочарование от того, что вся работы нескольких сотен специалистов и экспертов пошла насмарку.

"Горечь осталась после заседания комиссии по образованию. Несколькими голосами саботирована работа почти 500 специалистов в сфере образования, забыто, что в 100 школах уже с прошлой осени проводятся пилотные проекты. Верю, что Шадурскис продолжит работу", - написала Страуюма.

А глава Вентспилсской гордумы недоумевает, зачем "придумывать велосипед", если он уже есть.

"Уже сейчас в Латвии есть школы, которые дети заканчивают в 18 лет. Как школа этого достигает? Дети учатся на 3 недели больше, в связи с чем не нужны ни дополнительные помещения и их перестройка, ни дополнительные педагоги и оплата их труда. Неужели нельзя использовать уже то, что итак готово, не создавая ажиотаж в отрасли?", - вопрошает Лембергс.

