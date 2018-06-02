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Реформа образования Карлиса Шадурскиса останется его "наследием" следующему Сейму. Но в соцсети Twitter между политиками и общественниками не утихают дискуссии о том, как депутатами решался вопрос о начале обучения с шестилетнего возраста и поддержанное предложение ввести новое содержание образования на год позже, чем предлагало МОН.

Так, бывшая премьер-министр Лаймдота Страуюма, работающая в комиссии образования, испытала разочарование от того, что вся работы нескольких сотен специалистов и экспертов пошла насмарку.

"Горечь осталась после заседания комиссии по образованию. Несколькими голосами саботирована работа почти 500 специалистов в сфере образования, забыто, что в 100 школах уже с прошлой осени проводятся пилотные проекты. Верю, что Шадурскис продолжит работу", - написала Страуюма.

Rūgtums pēc Izglītības komisijas sēdes. Daži balsojumi un sabotēts 500 izglītības speciālistu darbs, aizmirsts, ka 100 skolās kopš pagājušā rudens notiek pilotprojekti. Ticu, ka @Sadurskis turpinās. — Laimdota Straujuma (@Straujuma) May 31, 2018

А глава Вентспилсской гордумы недоумевает, зачем "придумывать велосипед", если он уже есть.

"Уже сейчас в Латвии есть школы, которые дети заканчивают в 18 лет. Как школа этого достигает? Дети учатся на 3 недели больше, в связи с чем не нужны ни дополнительные помещения и их перестройка, ни дополнительные педагоги и оплата их труда. Неужели нельзя использовать уже то, что итак готово, не создавая ажиотаж в отрасли?", - вопрошает Лембергс.

Jau šobrīd LV ir skolas, kuras bērni absolvē ~18.g.! Kā skola to panāk? Bērni mācās 3 nedēļas ilgāk- līdz ar to nevajag ne papildus telpas/pārbūves, ne papildus pedagogus/samaksu. Vai tiešām nevar izmantot to, kas jau ir gatavs, neradot ažiotāžu nozarē? https://t.co/6HC8iPMF9o https://t.co/EDDBuMbXCX — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) June 1, 2018

Латвийская журналистка вообще не понимает, как можно такие серьезные вопросы решать в предвыборный период.

"Простите, но, глядя на то, как политики в предвыборную пору обсуждают содержание реформы образования, на ум приходит ассоциация - обезьяны с гранатой собрались на вечеринку", - пишет журналистка Вита Дрейере.

Piedodiet, bet, lasot par to, kā politiķi priekšvēlēšanu gaisotnē spriež par izglītības satura reformu, asociācija ir - mērkaķi ar granātām sanākuši uz ballīti https://t.co/0475f8hnqj — Vita Dreijere (@Vita_Dreijere) May 31, 2018

"Шадурскис может брякать эту ручку о стол, сколько хочет. Добиться поддержки необходимой реформы является только его политической ответственностью за отрасль", - пишет политик Юрис Пуце.

Šadurskis var sviest to pildspalvu pret galdu, cik grib. Atbalsta panākšana vajadzīgai reformai ir viņa kā par nozari atbildīgās politiskās amatpersonas atbildība. — Juris Pūce (@pucej) June 1, 2018

Между тем, сам министр продолжает настаивать на правильности реформы и обещает отстаивать ее и дальше, с еще большим рвением.

"Качественное образование без изменений невозможно. Об этом говорится годами. Когда надо принимать решение, то сопротивление со стороны политиков СЗК и "Согласия" в Сейме слишком большое. Я полон решимости продолжать, чтобы образование получило направление на качественное развитие. Мы этого добьемся!", - сказал Шадурскис.

Kvalitatīva izglītība bez pārmaiņām nav iespējama. Par to runāts gadiem ilgi. Kad jāpieņem lēmumi, tad atbildības nasta ZZS un Saskaņa politiķiem Saeimā ir pārmēru smaga. Esmu apņēmības pilns turpināt, lai izglītība iegūtu kvalitatīvu attīstības virzienu. Mēs to paveiksim! pic.twitter.com/GqraQTKJ4K — Kārlis Šadurskis (@Sadurskis) June 1, 2018

Напомним, после того, как комиссия не приняла предложенную Шадурскисом реформу, премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что их теперь будет рассматривать следующий Сейм.

По его словам, от предложения МОН не надо отказываться, но его нужно улучшить.

"Я не хочу, чтобы вопрос был вообще снят с повестки дня. Реформы достаточно серьезные и необходимые, поэтому я надеюсь, что МОН постарается усовершенствовать предложение и подготовит ответы на вопросы депутатов", - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре концептуально отклонила инициативу МОН об отправке детей в школы в шестилетнем возрасте. Кроме того, комиссия поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало МОН.

Министр после заседания указал, что этому Сейму по крайней мере на уровне комиссий не достает смелости принять реформу. Политик надеется, что парламент следующего созыва будет более решительным и воплотит эти намерения в жизнь.