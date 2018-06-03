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Согласно демографическим данным за 2017 год, в Таллине и в Вильнюсе рождаемость превышает смертность. В Риге ситуация похожая, скорее всего. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Янис Херманис.

По словам Херманиса, в латышских детских садах по-прежнему не хватает мест.

"Новые данные за 2017 год свидетельствуют, что в Таллине и Вильнюсе рождаемость все еще превышает смертность. Данных по Риге пока нет, но ничего не предвещает, что стало лучше. До сих пор нет мест в детских садах с латышским языком обучения", - написал эксперт.

Jaunākie dati par 2017.g. rāda, ka Tallinā un Viļņā joprojām dzimstība pārsniedz mirstību. Par Rīgu datu vēl nav, taču nekas neliecina, ka kļuvis labāk. Joprojām trūkst vietu bērnudārzos ar latviešu valodu. — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) June 1, 2018

На своей странице в соцсети Facebook Херманис опубликовал статистику числа детей в Латвии и их разделения на возрастные группы.

Ранее сообщалось, что начиная с 2016 года рождаемость в Латвии продолжает снижаться.

В прошлом году в Латвии родилось примерно на тысячу меньше детей, чем в 2016 году. За первые три месяца этого года в Латвии родилось 4 612 детей - на 336 меньше, чем за соответствующий период 2017 года.