Латышским детям по-прежнему не хватает мест в садиках (3)

фото

Эксклюзив | 3 июня 2018 года, 11:58

Согласно демографическим данным за 2017 год, в Таллине и в Вильнюсе рождаемость превышает смертность. В Риге ситуация похожая, скорее всего. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Янис Херманис.

По словам Херманиса, в латышских детских садах по-прежнему не хватает мест.

"Новые данные за 2017 год свидетельствуют, что в Таллине и Вильнюсе рождаемость все еще превышает смертность. Данных по Риге пока нет, но ничего не предвещает, что стало лучше. До сих пор нет мест в детских садах с латышским языком обучения", - написал эксперт.

На своей странице в соцсети Facebook Херманис опубликовал статистику числа детей в Латвии и их разделения на возрастные группы.

Ранее сообщалось, что начиная с 2016 года рождаемость в Латвии продолжает снижаться.

В прошлом году в Латвии родилось примерно на тысячу меньше детей, чем в 2016 году. За первые три месяца этого года в Латвии родилось 4 612 детей - на 336 меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Комментарии 3
ПО4 минуты назад
Садики должны быть смешанными, никаких русских и латышских садиков
Ответить
Алекс7 минут назад
Может дело не в количестве рождающихся детей,а в самих детских садах?
Если бы не было построено в СССР столько школ,то можно сейчас было сказать-У нас столько латышских детей,что их некуда пристроить в школу.
Ответить
Серый Я9 минут назад
Ну вот а говорят демография, демография... латвия процветает.. вопрос только что там парламенте обсуждают, видят ли они улучшение показателей економики и падения уровня безработицы
Ответить