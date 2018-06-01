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Житель Огре Айвар Вяксе призывает людей не запускать в небо горящие латерны, так как это опасно для окружающих и может закончиться бедой. Во двор его дома прилетело "горящее послание", которое едва не стало причиной пожара.

"Это запущенное людьми послание вчера вечером упало в мой двор, в 3 метрах от дома. Крышу дома покрывают сухие ветки, которые могу легко загореться! Что дадут детекторы дыма, если кто-то подожжет крышу? Сейчас очень сухо, может быть не надо вблизи города отправлять такие горящие послания!!!", - написал мужчина.

Многие комментаторы стали активно делиться постом, указывая, что такие романтические запуски "горящих латерн" давно пора запретить в Латвии на законодательном уровне.

Небесные фонарики из бумаги родом из Китая. Пламя нагревает воздух в бумажном куполе и поднимает легкую конструкцию вверх. Такая латерна летит словно маленький воздушный шар. Запуская фонарик, люди загадывают желание.

Статистики по возгораниям от небесных фонариков, у пожарных нет. И, тем не менее, Пожарно-спасательная служба еще ранее предупреждала об опасности.

"Это неконтролируемый процесс горения – мы не знаем, куда понесёт этот фонарь – на поле, на дом или в море. Поэтому мы выступаем за запрет", -ранее указывали в ГПСС.

Сотрудники ЦЗПП, выступившие с инициативой запрета использования этих фонариков в Латвии, сами проводили эксперименты на взморье и опытным путем убедились, что латерны летят во всевозможных направлениях, контролировать их невозможно, и потребитель может получить не только красивое зрелище, но и травму, и серьезный материальный ущерб.

Чиновники Минэкономики взялись за разработку правил о запрете китайских фонарей еще в 2014 году, на конкретных шагов по запрету до сих пор так и нет.