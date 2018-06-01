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Слушали танцевальную музыку на кассетах? Записывали эфиры радио MIX FM 102,7 на магнитофон? Тогда вам - Сюда!

MIX MEDIA GROUP приглашает всех любителей танцевальной музыки 90-х на Дискотеку Radio MIX FM 102,7 на прогулочном корабле - ресторане RĪGAS PĒRLE!

16 июня в 19 часов вас ждет 3-х часовой круиз по Даугаве в стиле Classic Dance Hits of the 90s, любимые песни молодости, игры и конкурсы от диджеев Гоши Типлова и Полины Кузьминой, шоу-программа от приглашенных гостей.

Собираемся на 3-х часовой ностальгический мегамикс в хорошей компании и с хорошим настроением! Зажигательные танцы, красочный закат на Даугаве, легкий морской бриз, а также напитки и блюда от шеф-поваров ресторана Rīgas Pērle - все это создает неповторимую атмосферу уюта и отдыха.

Судя по ажиотажу с билетами (на вечеринку Pizza Party снова не хватило мест для всех желающих!), идея дискотеки на воде от Radio MIX FM 102,7 "Mix On The Water" пришлась душе нашим слушателям! И мы обещаем не оставлять вас на берегу! Надеемся еще не раз встретиться на палубе (или в ресторанчике) гостеприимного прогулочного корабля Rīgas Pērle! Главное успеть купить билеты!

Даты вечеров и дополнительная информация на www.mixnews.lv и нашей страничке в социальных сетях.

Пригласительные билеты на вечеринку стиле Classic Dance Hits of the 90s можно выиграть в эфире радио MIX FM в программе "Рассвет-Шоу" после 9 утра. Телефоны прямого эфира 67221027 и 67331027.

Или купить. По очень демократичной цене. На www.bilesuserviss.lv

Ждем вас 16 июня. Вход с 18:30. Круиз начнется с 19:00 и закончится в 22:00. И еще целый час Дискотека Radio MIX FM 102,7 будет продолжаться на берегу!

Дополнительная информация:

на портале www.MixNews.lv, facebook @MixMediaGroupLv

на сайте www.RigasPerle.lv facebook @RigasPerle