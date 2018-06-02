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Честные люди платят в супермаркетах карточками, а нечестные наличными деньгами, об этом в ходе программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom, посвященной работе супермаркетов, сказал слушатель Валерий. По словам мужчины, расплачивающиеся у касс наличными средствами в большинстве своем являются нечестными людьми, работающими в "теневой зоне" экономики, тогда как честные люди, получают зарплату на карточки.

"Я часто хожу в супермаркеты с детьми, обычно набирается большая тележка. И зачастую, когда стоишь в стандартные кассы, где можно расплатиться и наличкой и карточками. В кассы обычно стоят люди с большими тележками и все они расплачиваются только наличкой. Это не те, которые закупаются на неделю, а люди, закупающиеся на один-два дня. На завтрак покупают малосольную ласосину, они все рассчитываются наличными крупными суммами. Я часто вижу, как они достают пачку из 50-евровых купюр, достаточно большую. Это деньги, которые не зарабатаны честно. ", - уверен слушатель Baltkom.

Поэтому, по словам Валерия, банки сейчас и озабочены этой проблемой, также политики думают над тем, чтобы алкоголь и сигареты не покупались за наличные деньги.

"Алкоголь и сигареты - это акциз. Сейчас озабочены, чтобы хотя бы акцизный товар не покупался за наличку. Делается, чтобы можно было хоть как-то официально все это собрать и чтобы официальные зарплаты совпадали с налогами. Вам любой серьезный экономист скажет, что у нас есть на данный момент черный рынок или так называемая "черная трудовая дыра", где реально есть определенные налоги, которые мы получаем с товаров и есть доход населения. Они не совпадают вообще. Достаточно походить по магазинам и посмотреть, как эти люди рассчитываются. В основном наличкой", - сказал мужчина.

Программа "Вечерний интерактив" выходит в эфир радио Baltkom каждый вечер с 18 до 19 часов [в некоторые дни с 17 до 19], в ходе которой с радиослушателями обсуждаются насущные проблемы, актуальные темы в политике, экономике и социальной жизни.