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Экзамены в девятых классах основных школ можно отменить, так как знания большинства детей проверяются при переходе на следующую ступень образования, в десятый класс. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор Рижской основной школы "Пардаугава" Ирена Шинкарева.

"Я вам честно скажу – я бы экзамены в девятом классе отменила. Сегодня дети сдают экзамены в девятом классе – те, кто мотивирован, сразу поступают в десятый. Кто в первую гимназию, кто в Золитудскую гимназию. То есть еще не сдавая экзамены в девятых классах, они уже сдали экзамены в этих школах. На протяжении всего года они выступали на олимпиадах. Усталость у них катастрофическая. Нельзя ли сделать иначе – девятый класс все закончили, а чтобы говорить о престижности школы, о качестве образования, проверять их знания в десятом классе, там все будет видно", - сказала Шинкарева.

Напомним, как ранее сообщило Латвийское телевидение, в этом году в латвийских школах зафиксировано рекордно низкое число второгодников. В этом году повторно уже пройденный материал осваивали 1375 детей. Ещё восемь лет назад, отмечает телеканал, на второй год остались 5,5 тысяч детей.