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Главным достижением правительства Мариса Кучинскиса стала проведенная Министерством финансов во главе с Даной Рейзниеце-Озолой налоговая реформа. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления партии "Для развития Латвии!", политический эксперт Эдгар Яунупс.

"Чем СЗК как правительственная партия действительно запомнится – это действиями Рейзниеце-Озолы, то есть налоговой реформой. Я критически отношусь ко многим аспектам этой реформы, но нельзя не признать, что это реформа, которая была успешно проведена. Это в любом случае успех – для этой партии. Для страны есть некоторые проблемы. Но провести такую обширную реформу без эффективных действий министра финансов и премьер-министра невозможно. Это главное, что случилось при правительстве Мариса Кучинскиса", - сказал Яунупс.

Напомним, ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила, что налоговая реформа, которая вступила в силу с 1 января этого года, является одним из самых амбициозных подарков на столетие Латвии.

Выборы в 13-Сейм пройдут в Латвии 6 октября.