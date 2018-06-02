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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) одинаково строго следит за действиями всех политических партий Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава KNAB Екаб Страуме.

"Скажу прямо, чтобы это было понятно. Мы обращаем внимание на всех. Мы не различаем одну, другую, третью, нет. Для нас они все равны, и они тоже должны это понимать. В прошлом было такое мнение, что KNAB работает на одну конкретную партию и против других. Такого нет и не будет, пока я буду начальником. Мы будем смотреть на партии одинаково", - сказал Страуме.

Напомним, согласно отчету KNAB, обобщившего данные о пожертвованиях политическим партиям в 2016 году, различные политические силы Латвии незаконно получили в общей сложности 33 223 евро. На первом месте — Союз «зеленых» и крестьян: незаконными признаны пожертвования его сторонников на сумму 17 883 евро.