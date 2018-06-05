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В том, что Латвия занимает лишь 107-е место в мировом рейтинге качества дорог можно усмотреть и положительные стороны — в частности, то, что латвийские водители намного внимательнее, чем другие. Такое мнение, комментируя свежий рейтинг качества дорог Индекса глобальной конкурентоспособности, высказал директор автошколы безопасной езды, автоспортсмен Янис Ванкс.

«Мы как школа безопасной езды чувствуем, что наши водители, привышие передвигаться по не самым лучшим дорогам, развили какие-то способности быть более сконцентрированным на дороге. Поэтому можно сказать, что наши автоводители, может быть, ездят даже лучше, чем другие. Хотя, конечно, с другой стороны, некачественная дорога — это всегда небезопасно. Это касается не только качества покрытия, но и разметки, освещения и так далее», - сказал Ванкс в эфире радио Baltkom.

Латвия заняла в рейтинге качества дорог 107-е место, оказавшись значительно ниже, чем Литва и Эстония, которые расположились, соответственно, на 37 и 38-м местах. Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария.

Фото: flickr.com/LVceli lv