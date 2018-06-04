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Высшие должностные лица государства не должны курить, считает президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис. Так он в интервью радио Baltkom прокомментировал предложение о запрете курения на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам. Он добавил, что в Латвии есть высшее должностное лицо, которое курит на своем рабочем месте.

"Я поддерживаю эту замечательную идею. Если бы была моя воля, то я бы всем в Латвии запретил курить. Это и здоровью плюс, и дешевле. Но поскольку массовый запрет невозможен, то стоит запретить курить на рабочем месте учителям, медикам и высшим должностным лицам государства. Вообще нельзя допустить, чтобы учителя курили. Это плохой пример для детей. Школьники начинают курить из-за того, что курит учитель", - пояснил Апинис.

Он отметил, что врачам и учителям особенно важно бросить курить.

"Если врач курит, ему очень трудно пациенту разъяснять вред курения. Например, после инфаркта или во время болезни рака, пациенту необходимо отказаться от курения. Переубедить сможет только тот, кто сам не курит. Я знаю одно высшее должностное лицо в Латвии, который часто курит на своем рабочем месте. Вернее, идет в туалет и там курит. Я бы не хотел, чтобы ему из-за курения отрезали ногу, например. Он должен работать на благо нашей страны. Имя этого лидера нашего государства я назвать не могу, так как 25 мая вступил в силу закон ЕС о защите данных. Я не могу представить курящего президента США или Франции. Я помню, как Барак Обама бросил курить в первый день своего избрания", - сказал Апинис.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей (ЛОВ) предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.