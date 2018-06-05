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Эксперты, осуществляющие реформу школьного образования в Латвии, не имеют понятия, как новая система будет работать на практике. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала юрист, правозащитник, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

По ее словам, родители и учителя в процессе утверждения школьной реформы оказались сторонними наблюдателями.

"Нет никакого диалога с обществом. Я сейчас часто использую сравнение — школа как тюрьма. Ты приходишь в школу, и здесь режим. Ты ничего не выбираешь, ни как тебя будут учить, ни чему тебя будут учить. Посадили — сиди и отсиживай свой срок. Управление образованием у нас начинает скатываться в эту сторону. Да, в реформе есть какие-то рациональные зерна. Но это не обсуждено с родителями, не обсуждено с педагогами. Если говорить открыто, это был европейский проект, на который ряду экспертов выделили денег, они что-то написали, не совсем глупое, но на этом все остановилось. Как это связано с реальностью, с обществом — этот вопрос остается открытым и принятие решения происходит хаотичным образом", - сказала Кривцова.

Напомним, 31 мая комиссия Сейма по образованию, культуре и науке концептуально отклонила предложение Минобразования начинать обучение в школе с шестилетнего возраста. Данные поправки еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением министерства возникает много вопросов.

Кроме того, комиссия поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало Минобразования.

22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают полный перевод обучения в школах нацменьшинств на госязык.