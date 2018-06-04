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В погоне за европейскими деньгами латвийская система образования не может создать что-то стоящее и упорядоченное. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала юрист, правозащитник, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

"У нас нет управления образованием. Наша цель и логика — освоить европейские деньги. Есть какие специалисты, которые делают какие-то проекты. А образование — это общественная сфера, оно не принадлежит государству. Это гуманитарная сфера. А у нас нет связи с родителями, работодателями. Есть отдельные хорошие учителям, школы, но сама система производит какую-то серость. Проблема в головах тех, кто управляет этим, в подходе. А подход у нас основан на предписаниях и наказаниях", - сказала она.

Напомним, комиссия Сейма по образованию, культуре и науке 31 мая концептуально отклонила предложение МОН начинать обучение в школе с шестилетнего возраста.

Данные поправки еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением МОН возникает много вопросов.

Кроме того, комиссия поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало МОН.

Планируется, что поправки, касающиеся реализации программ всеобщего образования в 1-м, 4-м, 7-м и 10-м классах вступят в силу 1 сентября 2020 года, во 2-м, 5-м, 8-м и 11-м классах - 1 сентября 2021 года, в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м классах - 1 сентября 2022 года.